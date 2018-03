Mondial Assistance wird zu Allianz Global Assistance: Counterkönige wechseln die Farbe, nicht die Technik - ars navigandi begleitet Relaunch der Counterkönige

München (ots) - Mondial Assistance gehört seit 16 Jahren zur Allianz Gruppe und wurde am Mitte Februar 2011 zur Allianz Global Assistance. Pünktlich zum Start der ITB in Berlin wechselt auch die zugehörige Vertriebs- und Marketingplattform www.counterkoenige.de die Farbe:

inzwischen erscheinen die Counterkönige im blauen Allianz-Design. Viel hat sich geändert, doch Bewährtes bleibt: ars navigandi kümmert sich als kompetenter Partner weiterhin um die Technik der Plattform.

Selbstverständlich bleibt für die Expedienten das gewohnt umfangreiche Angebot: die erfolgreiche Teilnahme an Verkaufswettbewerben oder E-Learnings bringt Pluspunkte, die gegen Amazon-Gutscheine eingetauscht werden können. Tipps und Erfahrungen von anderen Reisebüromitarbeitern können sich die Königreich-Bewohner direkt im Forum holen. Neuigkeiten und Termine werden bei den Counterkönigen weiterhin regelmäßig bekannt gegeben. Zudem können sich die Teilnehmer für Seminarreisen anmelden, 2011 sind Reisen zum Beispiel nach La Réunion und Marokko geplant. "Der Kunde bleibt König, jetzt in neuem Gewand", sagt Martin Winkler, der zuständige Projektleiter.

Das Counterkönig-Reich erfreut sich nach wie vor eines enormen Bevölkerungszuwachses: innerhalb eines Jahres haben sich 1000 Expedienten neu für das E-Learning Programm registriert. Im Februar konnte bereits die insgesamt 6.000. Teilnehmerin begrüßt werden. Die Expedienten, Büroleiter und auch Azubis nutzen die seit November 2008 geschaltete Online-Plattform des Münchner Reiseversicherers auch, um aktuelle News und Termine zu erfahren, um sich für Inforeisen anzumelden oder auch einfach nur, um sich mit Kollegen in anderen Büros über das Forum auszutauschen.

Und auch in Zukunft dürfen sich die Counterkönige von immer neuen spannenden Aktionen überraschen lassen und finden alle relevanten Hintergrundinformationen zum Angebot der Allianz Global Assistance. Wie immer, konzipiert und technisch realisiert von der ars navigandi-Crew.

Über Allianz Global Assistance

Die AGA International S.A. (bis 14.11.08 ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft AG), Niederlassung für Deutschland, mit Hauptsitz in Paris (Frankreich), ist ein Unternehmen der Mondial Assistance Gruppe / Allianz Global Assistance Gruppe mit Sitz in Paris. Die Gruppe - internationaler Marktführer im Bereich Assistance, Spezialversicherungen für Reise, Freizeit, Auslandsaufenthalte und Dienstleistungsangeboten für die Bereiche Gesundheit, Haus und Leben - beschäftigt weltweit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Ein Netzwerk von 400.000 Service-Anbietern und 180 Korrespondenten sorgt dafür, dass Hilfe schnellstmöglich dort ankommt, wo sie benötigt wird, jederzeit und weltweit. 250 Millionen Menschen - fast vier Prozent der Weltbevölkerung - haben Anspruch auf die Dienstleistungen der Gruppe auf allen fünf Kontinenten. Die Mondial Assistance Gruppe / Allianz Global Assistance Gruppe gehört zur Allianz SE, München. www.allianz-assistance.de

Über ars navigandi GmbH

ars navigandi GmbH ist eine unabhängige, inhabergeführte Agentur für E-Learning, Internet-Lösungen, Interactive und Design.

Das Unternehmen wurde 1999 in München gegründet, wird seitdem von den Gründern geführt und beschäftigt derzeit 17 Mitarbeiter. ars navigandi produziert maßgeschneiderte elektronische Werkzeuge und passt diese an die individuellen Anforderungen der Kunden an. ars navigandi steht für kreative, interaktive und einfach zu bedienende Lösungen.

