Razborcan: Hohe Treibstoffpreise von den Öl- und Raffineriemultis teils hausgemacht

VP-Mitterlehner soll endlich in Brüssel für klare europäische Regeln sorgen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Wenn der Herr Wirtschaftsminister Vertreter der Öl- und Raffineriemultis zu einem Spritpreisgipfel einlädt, so haben die Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt, dass derartige Termine eher als 'Frühstücksmeeting', denn als wirksame Gegenmaßnahme gegen die massiv ansteigenden Treibstoffpreise zu werten sind", kommentiert der Verkehrssprecher der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Gerhard Razborcan, die jüngste Ankündigung von Reinhold Mitterlehner zu einem Spritpreisgipfel. "In Österreich, wie auch in anderen Ländern, dürften sich fernab und unabhängig internationaler Entwicklungen die gestiegenen Treibstoffpreise nachhaltig verfestigen. Dies ist aber nicht auf gestiegene Produktionskosten in den erdölproduzierenden Ländern oder gar einer Erdölverknappung auf den Märkten zurückzuführen. Ganz im Gegenteil sind 20 bis 25 Prozent der Öl- und Treibstoffpreise bereits reine Spekulationsgewinne und ebenso Gewinnabschöpfungen durch die Mineralölkonzerne", so Razborcan.

"Österreich kann in seinem eigenen Wirkungsbereich Maßnahmen setzen. Bei einer weiter fortgesetzten 'Abzocke' der Autofahrerinnen und Autofahrer sollte die Wiedereinführung der amtlichen Preiskontrolle ins Auge gefasst werden. Ebenso muss die Bundeswettbewerbsbehörde stärker und effizienter gegen die 'seltsam im Gleichklang' erfolgenden Preisgestaltungen an den Tankstellen vorgehen. Zum Schaden des Konsumenten gibt es hier praktisch keine Transparenz, die Multis nutzen ihre marktbeherrschende Stellung in vielen Bereichen schamlos aus. Das alles ist auch eine europäische Aufgabe, für welche sich der Wirtschaftsminister auch in Brüssel einsetzen sollte", so der SPNÖ-Verkehrssprecher, der auch seitens des Landes Handlungen gesetzt sehen will. Razborcan: "Niederösterreich ist ein klassisches Pendlerland, mehr als 270.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher pendeln zu ihrem Arbeitsplatz aus. Gerade in Zeiten, wo Nebenbahnen geschlossen werden, damit ein weiterer wichtiger Nahverkehrsträger für immer verschwindet und es keine 'bessere Alternative' zum eigenen PKW mehr gibt, sind weiter steigende Treibstoffpreise für die Menschen eine noch größere Belastung. Pendeln belastet die Familienbudgets immer stärker - und hier gehört über Entlastungen nachgedacht, wie beispielsweise die Erhöhung der NÖ Pendlerhilfe oder die Ausweitung des Bezieherpreises dieser Landesunterstützung."

