"Pimp your Village": Schüler erforschen Zukunft der Mobilität

Jugendpreis 2011 von Forum Land wird am 14. März in St. Pölten übergeben

Wien (OTS) - "Jugend unterwegs, mein Dorf, meine Wege" -unter

diesem Titel hat Forum Land, die offene Plattform des NÖ Bauernbundes zur Entwicklung des ländlichen Raumes, im Wintersemester 2010/11 seinen bereits fünften Projektwettbewerb für niederösterreichische Schulen ausgeschrieben. Dieses Mal waren bei "Pimp your Village -Volume V" junge und kreative Köpfe dazu aufgefordert, sich mit dem Thema Mobilität im Jahr 2030 auseinanderzusetzen. Gefragt waren futuristische, aber dennoch realitätsbezogene Ideen zur Gestaltung umweltfreundlicher Fortbewegungsmöglichkeiten und Transportmittel. Die Siegerehrung findet am kommenden Montag, 14.03., im Sitzungssaal des NÖ Landtags in St. Pölten statt.

"Pimp your Village" soll als Ideenwettbewerb junge Menschen animieren, Visionen für ihr regionales Umfeld zu erarbeiten. "Forum Land möchte wissen, wie sich Jugendliche die Zukunft ihrer Heimatdörfer als attraktive Lebensmittelpunkte vorstellen und hat diesmal die aktuelle Frage der Jugendmobilität und die Grenzen der Bewegungsfreiheit in den Brennpunkt gestellt", erläutert NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner, Obfrau von Forum Land Niederösterreich. "Wenn wir den ländlichen Raum und seine Leistungen für die ganze Gesellschaft sichern wollen, müssen wir vor allem die Jugend ansprechen", ist Tanner überzeugt.

Zentrale Frage: Wohin führen uns die Wege in 20 Jahren?

Ihre Ideen und Vorstellungen rund um künftige Mobilitätsformen haben die jungen Projektteilnehmer der 5. bis 13. Schulstufen in einem bunten Mix verschiedener Arbeitstechniken, wie Collagen, bunten Zeichnungen oder abgebildeter Modelle, zu Papier gebracht und textlich dokumentiert. Für die Jugendlichen ist klar, dass der heutige Verkehr die Umwelt zu sehr mit schädlichen Abgasen belastet, deren Auswirkungen noch gar nicht abgesehen werden können. Kritisiert wird auch, dass viele Ziele mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmittel nicht oder nur umständlich erreicht werden können. Interessant ist auch, dass Jugendliche die Grenzen der Fortbewegungsmöglichkeiten meist in Form von Staus, Witterungseinflüssen, Geld, Baustellen oder Zeitdruck wahrnehmen.

Die jungen und innovativen Projektwerber setzen daher auf fliegende Schulbusse, ein "Green Dream Car", das mit Heu-Treibstoff fährt, oder ein alternatives "Futurama"-Recyclingmobil, das seine Elektroenergie aus wieder verwertbarem Müll bezieht. Auch mittels Sonnenkollektoren betriebene Schiffe oder gar ein weltweites Liftsystem zum Transport von Menschen und Waren sind für sie vorstellbar. Überaus große Wichtigkeit messen die Jugendlichen dabei nachwachsenden Rohstoffen zu, mit denen zukünftige Fahrzeuge gebaut und betrieben werden.

Sieger in der Alterskategorie der 5. bis 8. Schulstufe von "Pimp your Village - Volume V" sind Dominik Figlhuber aus der MHS Blindenmarkt sowie Stella Wanek und Lisa Luef von der MHS Neunkirchen auf den Plätzen 2 und 3. In der Altersgruppe der 9. bis 13. Schulstufe stellte das Bildungszentrum Gaming gleich den ersten und zweiten Platz ein. Sieger ist die Klasse 1A vor der Parallelklasse 1 B. Die Schülerinnen Magdalena Bugl, Katharina Feiertag, Jacqueline Kendler und Brigitte Köberl vom 2. Jahrgang der HLFS Sitzenberg folgten auf Platz 3.

1.200 Schüler machten in fünf Durchgängen mit

Mit "Pimp your Village - Volume V" hat Forum Land bereits zum fünften Mal einen Ideenwettbewerb veranstaltet. Dabei wurden heuer landesweit 50 Projekte von mehr als 150 Schülern eingereicht. Insgesamt wurden bisher rund 400 Projekte von fast 1.200 Teilnehmern aus ganz Niederösterreich gestaltet.

Die Siegerehrung findet am kommenden Montag im Sitzungssaal des NÖ Landtags in St. Pölten satt: Ab 13.00 Uhr werden Landtagspräsident Hans Penz und Bauernbunddirektorin Tanner die Jugendpreise übergeben und alle Teilnehmer würdigen. Den Siegergruppen winken Schecks über je EUR 500,- von Forum Land. Für die zweiten Plätze werden von Nah & Frisch zwei Grillfeste mit je EUR 300,- gesponsert. Für die drittplatzierten Schulgruppen gibt es zwei Gutscheine über EUR 200,-von den Lagerhausmärkten. Unter allen anwesenden Schülern werden Gutscheine im Wert von EUR 150,- vom Computerfachmarkt DiTech verlost. Weitere Informationen sind unter www.pimpyourvillage.at erhältlich.

