Start der neuen Mixed-Martial-Arts Veranstaltungsreihe "Victory Combat Sports!"

Einzigartiges Kampfsportevent in Wien soll Mixed-Martial-Arts weiter bekannt machen

Wien (OTS) - Am 20. März geht in Wien in der Längenfeldgasse 13, 1120 Wien, eine neue Mixed Martial Arts Veranstaltungsreihe unter dem Namen "Victory Combat Sports!" an den Start. Im Programm für die erste Show finden sich nicht nur österreichische, sondern auch renommierte internationale Kämpfer.

Die neue Veranstaltungsreihe soll die aufstrebende Kampfsportart Mixed Martial Arts im ostösterreichischen Raum weiter bekannt machen. So konnte eine Reihe von namhaften Athleten für das Event gewonnen werden. "Mit Wettkämpfen dieser Art wollen wir der Sportart MMA eine Plattform schaffen, die deren Beliebtheit und Attraktivität gerecht wird und Fans die Gelegenheit geben internationale Top Athleten im Rahmen einer Großveranstaltung live in Aktion zu sehen", so Veranstalter Nicolas Löckel.

Im Hauptkampf trifft das brasilianische Schwergewicht Jair "Sorriso" Goncalves auf den kroatischen "M-1 Challenge"-Veteranen Drazen Forgac. Goncalves konnte alle bisherigen Siege in der ersten Runde erringen und hat sich für das Jahr 2011 vorgenommen, seine Erfolgsserie auch in Europa fortzusetzen.

Großes Potenzial für den Kampf des Abends hat das Duell zwischen Tamerlan Burujev und Bojan Kosednar. Einer von Österreichs spektakulärsten Kämpfern gegen den größten MMA-Star Sloweniens.

Des Weiteren kämpfen der bulgarische Combat-Sambo-Spezialist Kamen Georgiev gegen den Weltenbummler Autimio "AC" Antonia, der Österreicher Amir Visalimov gegen den slowenischen Bodenkämpfer Edvin Ramdedovic und der ungeschlagene Bulgare Deyan Topalski gegen den Kroaten Luka Jelcic.

Im Vorprogramm steigen unter anderem der österreichische Thaiboxer Wilhelm Ott, der Deutsche Danny Rapf und der slowenische Rap-Star Denis Chorchyp in den Ring.

Die schnell wachsende Kampfsportart Mixed-Martial-Arts (kurz MMA) erfährt zur Zeit einen internationalen Boom. Ihren Ursprung hat MMA (deutsch "Gemischte Kampfkünste") durch eine Serie von Kampfsportveranstaltungen in Brasilien und den USA Ende des 20. Jahrhunderts, bei der die beste Kampfsportart und die besten Kämpfer gefunden werden sollten. MMA Kämpfer bedienen sich sowohl der Schlag-und Tritttechniken des Boxens, Kickboxens sowie des Muay Thai als auch der Bodenkampftechniken des Brazilian Jiu-Jitsu, Ringens, Kung Fu und Judo.

Weiter Infos unter www.victorycombat.com

Rückfragen & Kontakt:

Nicolas Löckel

Mobil: 0676/6489880

office @ mmavienna.com