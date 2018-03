Virtueller Fußball-Stammtisch mit Charakter

Hitzige Diskussionen, die früher nur auf den Tribünen und in Wirtshäusern denkbar waren, sind seit über zehn Jahren auch online möglich.

Wien/Österreich (OTS) - Auf www.austriansoccerboard.at informieren sich über 22.000 angemeldete User und etwa 100.000 Leser monatlich über das Geschehen im österreichischen und internationalen Fußball. Und erstere sind es, die am virtuellen Stammtisch die Musik machen. Schließlich sind es die beherzten und manchmal kontroversiellen Beiträge der Fans, die das Salz in der Suppe des vereinsübergreifenden Fußballforums sind. Gründer und Forumsleiter Daniel Mandl hat das Geschehen dennoch im Griff: "Sicher geht es in manchen Diskussionen heiß her, doch das ist Fußball. Es gibt kein Thema zu dem es nur eine Meinung gibt und die Fans nehmen am Austrian Soccer Board teil, weil sie die zweite Meinung lesen und verstehen wollen." Selbst in hitzigen Debatten zwischen den Fans zweier Erzrivalen wird stets eine gediegene Diskussionskultur bewahrt, die für Mandl die Grundlage einer funktionierenden Community darstellt:

"Der Sinn des Forums ist es Informationen und Meinungen auszutauschen, Neues zu erfahren, aber auch neue Freunde oder Stadionpartner zu finden. Jeder dieser Aspekte macht die Teilnahme am Forum reizvoll und im Sinne eines respektablen Miteinanders akzeptieren sich die User gegenseitig, auch wenn die fußballerischen Glaubensrichtungen oft Welten auseinanderliegen."

Das Klischee des schroffen, verbissenen Fußballfans galt im "ASB" noch nie. Durch das breite Angebot an "Off-Topic"-Foren, in denen der Fußball außen vor gelassen wird, werden die Teilnehmer nicht nur auf ihre fußballerische Meinung reduziert, sondern erhalten ein virtuelles Gesicht: "Im Austrian Soccer Board sind größtenteils nicht diejenigen dabei, die ausschließlich von Fußballspiel zu Fußballspiel denken und den Rest ihres Lebens dem Sport unterordnen, sondern fußballinteressierte junge Leute, die sich aber womöglich noch viel mehr für Filme, Musik oder gutes Essen interessieren." Und so wird am größten Fußballstammtisch des Landes niemandem langweilig, denn selbst wenn es kein sportliches Leid gibt, das man Gleichgesinnten klagen möchte, oder Triumphe mit denen man Andersgesinnte 'häkerln' könnte, gibt es im Austrian Soccer Board noch immer die Menschen an sich. Jeder anders und jeder für jeden zugänglich.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Gründer und

Leiter des Forums Daniel Mandl

dmandl @ austriansoccerboard.at

Tel.: 0699/10417967