Volksbank Investments Fonds beim Österreichischen Fondspreis 2011 mit Spitzenplatzierungen

"VB-Pacific-Invest" und "ZEUS-Rent" mit 1. Plätzen

Wien (OTS) - Volksbank Investments Fonds erzielen auch beim Österreichischen Fondspreis 2011 Spitzenplatzierungen: Der Asienfonds "VB-Pacific-Invest" investiert sowohl in entwickelte als auch in Emerging Markets im asiatisch-pazifischen Raum. Heuer wurde der erfolgreiche Aktien-Fonds bereits mit dem Lipper Award Austria und dem Deutschen Fondspreis ausgezeichnet, nun konnte er auch beim begehrten Österreichischen Fondspreis den Sieg davontragen und damit seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Der Fonds wurde in der Kategorie Aktien Asien/Pazifik mit Japan, für seine 5 Jahresperformance, ausgezeichnet. *****

Ebenfalls eine Top-Platzierung belegte der "ZEUS-Rent" von Volksbank Investments. Der Fonds veranlagt ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, ohne geographische Begrenzung im Investmentgrade. Der Anleihen-Fonds belegte in der Kategorie Euro-Anleihen gemischt, 5 Jahre, Investmentgrade konservativ, den ersten Platz.

Der Österreichische Fondspreis wurde im Rahmen des 13. Fonds professionell Kongresses gemeinsam mit der Tageszeitung "Die Presse" in mehreren Kategorien vergeben. Jene Fonds wurden ausgezeichnet, die über die Beobachtungszeiträume von drei und fünf Jahren eine positive Performance erzielen konnten. Grundlage der Preisverleihung waren die Ertrags- und Volatilitätsdaten der in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und Dachfonds.

Die vorliegenden Angaben dienen ausschließlich der unverbindlichen Information. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- und Verkauf von Finanzinstrumenten. Das Informationsblatt ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die in diesem Informationsblatt beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und die Österreichische Volksbanken-AG übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Druckfehler vorbehalten.

Prospekthinweis: Die veröffentlichten Informationen des in dieser Pressemeldung genannten Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung.

Performancehinweis: Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. (Schluss)

