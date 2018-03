Josef Pröll gratuliert Gregor Schlierenzauer zur Goldmedaille

Historische Serie der ÖSV-Springer

Wien, 3. März 2011 (ÖVP-PD) ÖVP-Bundesparteiobmann Finanzminister Josef Pröll gratuliert Skisprung-Weltmeister Gregor Schlierenzauer. "Das ist eine beeindruckende Leistung des 21-jährigen Tirolers, die er bei dieser WM gezeigt hat. Mit diesem heutigen Sieg ergänzt er die historische Serie der ÖSV-Adler, die ihm und allen Österreichern viel Freude bereitet." Für Josef Pröll ist das österreichische Skisprung-Team schon jetzt einer der großen Gewinner der Nordischen Ski-WM. "Der Zusammenhalt und der freundschaftliche Umgang sind in dieser Saison zu einem Garant für konstant gute Leistungen geworden. Dieses Teamwork und die harte Arbeit in der Vorbereitung sind der Grundstein für die ausgezeichneten Leistungen, an denen wir uns derzeit erfreuen dürfen", so Pröll abschließend. ****

