EANS-Adhoc: Odeon Film beendet Engagement bei Majestic

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

03.03.2011

München, 3. März 2011 - Im Rahmen der seit Mitte 2009 verfolgten Strategie der Konzentration auf die Kernkompetenz, die Herstellung von fiktionalen Programmen für TV und Kino, beendet die Odeon Film AG ihr Engagement im Verleihgeschäft.

Insoweit wird die Odeon Assets GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Odeon Film AG, ihre Anteile an der Majestic Filmverleih GmbH und an der Majestic Filmproduktion GmbH an die Majestic Home Entertainment GmbH, eine 100%ige Beteiligungsgesellschaft des Mitgesellschafters und Geschäftsführers beider Gesellschaften, Benjamin Herrmann, verkaufen. Darauf haben sich die Parteien heute geeinigt, der Verkauf, der schuldrechtlich zum 1. Januar 2011 zurückwirken soll, ist in den nächsten Tagen geplant.

Für die Herauslösung der Majestic Filmverleih GmbH und der Majestic Filmproduktion GmbH aus dem Odeon-Film-Konzern soll die Majestic Home Entertainment GmbH einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag bezahlen.

