Neuer Hot Spot in Wien! Das wombats CITY HOSTEL at "The Naschmarkt" ist eröffnet

Wien (TP/OTS) - Das wombats CITY HOSTEL at "The Naschmarkt" begrüßt seit 01. März seine Gäste. Direkt am Wiener Naschmarkt gelegen, setzt das neue Hostel der Hostelgruppe wombats CITY HOSTELS neue Standards im Hostelsegment. 123 Zimmer mit 460 Betten in stylish-designter und relaxter Atmosphäre.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Gäste-Mix im wombats CITY HOSTEL "The Naschmarkt" bunt gemischt ist. Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenskonzepten treffen hier aufeinander und schätzen die unkomplizierte Art des Hauses. Backpacker, Gruppen, der klassische Städtereisende nehmen das Angebot des wombats CITY HOSTEL at "The Naschmarkt" eben so gerne in Anspruch wie der junge Businessreisende. So entsteht diese einzigartig entspannte und typische Atmosphäre für die die wombats CITY HOSTELS bekannt sind.

Die historische Außenfassade ist erhalten geblieben, das Gebäude wurde um zwei Stockwerke und ein Dachgeschoß aufgestockt, um Platz für 123 Zimmer mit 460 Betten zu schaffen. Obwohl auch im neuen Hostel wieder großer Wert auf Style und Design gelegt wird, hat die Investition keine Auswirkungen auf das bewährte Preis-Leistungs-Verhältnis. Das neue Wiener wombats CITY HOSTEL hat, wie die anderen Häuser, eine eigene womBar - als allabendlicher Treffpunkt junger Gäste aus der ganzen Welt. Großzügig gestaltete Mehrbettzimmer (3-8 Betten) und Doppelbettzimmer bieten für jeden Gast die optimale Unterbringung. Je nach Gästestruktur, ob Backpacker, Einzelreisenden, Gruppe, Familie oder Businessgast kann jeder Wunsch erfüllt werden.

"Unser neues Hostel liegt an einem Hot Spot in Wien - dem Naschmarkt. Dieser Standort ist einzigartig: zentrale Lage, sehr gute Qualität und günstiger Preis", sagt Marcus Praschinger, Geschäftsführer der wombats Gruppe. "Das Haus befindet sich in einer Schutzzone - die Auflage war, die Außenfassade zu erhalten. Uns ist es gelungen einen Mix aus Alt und Neu zu schaffen. Für die Innenausstattung wurde das Designerinnen-Duo Barbara Ambrosz und Karin Santoroso von LUCY.D beauftragt. Die hochwertige Ausstattung der Räume, Panoramafenster bis zum Boden in einigen Zimmern, Dachschrägenfenster in den oberen Stockwerken und Vorhänge von Backhausen in einem eigenen wombats-Design erwarten neben Style und Design, der typisch entspannten wombats Atmosphäre und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im "The Naschmarkt" unsere Gäste."

Das wombats CITY HOSTEL "The Naschmarkt" bietet seinen Gästen 123 Zimmer - alle inklusive Bad und WC - auf fünf Stockwerken, die womBar, einen Frühstücksraum, Gästeküche, Münzwäscherei, Fahrradabstellraum und Internetstationen. W-LAN steht in allen öffentlichen Bereichen kostenlos zur Verfügung.

Auszeichnungen / Awards

2006-2009 Beliebteste Hostelkette weltweit

2009 European Hospitality Innovation Award 2009

