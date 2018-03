LUKOIL Americas Corporation gibt Verkauf von Getty Petroleum Marketing Inc. an Cambridge Petroleum Holding Inc. bekannt

East Meadow, New York (ots/PRNewswire) - LUKOIL Americas

Corporation (LUKOIL Americas) gab heute den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Getty Petroleum Marketing Inc. an Cambridge Petroleum Holding Inc. (Cambridge Petroleum) bekannt. Cambridge Petroleum ist eine Tochtergesellschaft von Cambridge Securities LLC, einem Unternehmen, das sich auf Investitionen und Betriebstätigkeit in der Öl- und Gas-Dienstleistungsbranche spezialisiert hat. Der Verkauf wurde am 28. Februar 2011 nach einem umfangreichen Prüf- und Verkaufsprozess getätigt. Die Bestimmungen des Kaufvertrags wurden nicht offengelegt.

LUKOIL Americas wird nach dem Verkauf über seine Tochtergesellschaft LUKOIL North America LLC sein existierendes Netzwerk unter dem Markennamen LUKOIL im mittelatlantischen Gebiet weiterbetreiben.

Zum Geschäftsabschluss sagte Vadim Gluzman, CEO von LUKOIL Americas, dass "LUKOIL Americas weiterhin seine Geschäftsstrategie und sein künftiges Wachstum auf seine Aktivposten unter der LUKOIL-Marke konzentrieren wird."

Bjorn Aaserod, CEO von Cambridge Petroleum, kommentierte: "Wir sind von der Infrastruktur von Getty, dem hervorragenden Personal und den Wachstumsaussichten des Unternehmens sehr beeindruckt."

Informationen zu LUKOIL Americas

LUKOIL Americas ist eine Tochtergesellschaft von OAO LUKOIL, einem bedeutenden internationalen, vertikal integrierten Energie-Unternehmen. LUKOIL Americas betreibt über seine Tochtergesellschaft eine Netzwerk von über 600 LUKOIL-Filialen im mittelatlantischen Gebiet.

Rückfragen & Kontakt:

George Wilkins, +1-856-722-6436, gwilkins @ lukoilusa.com