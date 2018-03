Pressekonferenz: YOSHI'S CORNER eröffnet

Wir freuen uns, die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen,

Foto- und Internetredaktionen zum Pressebrunch anlässlich der

Eröffnung von "YOSH'S CORNER" mit "YOSHIS'S CONTEMPORARY ART

GALLERY" von Szenegastronom Martin Ho am Donnerstag, dem 10. März

2011, um 11.00 Uhr in "YOSHI'S CORNER" einladen zu dürfen.



Erstmalig nach der Eröffnung seiner beiden DOTS-Restaurants auf

der Mariahilfer Straße und im Brunnerhof in Döbling sowie dem

Kaffeehaus "YOSHI" hat ein neues Projekt von Szenegastronom Martin

Ho nicht in erster Linie etwas mit kulinarischen Genüssen zu tun,

wenngleich diese natürlich nicht ganz fehlen dürfen. In die

Räumlichkeiten des ehemaligen Atelier-Kinos in der Wollzeile kehrt

neues Leben ein, wenn am 10. März 2011 auf über 500 Quadratmetern in

die loftartige Atmosphäre der großzügigen Räume "YOSHI'S CORNER"

einzieht, in dem die Galerie "YOSHI'S CONTEMPORARY ART GALLERY" mit

einem Store für individuelles und kreatives Design vereint sind. Im

Rahmen der Eröffnung ist die größte und wertvollste Ausstellung mit

Bildern von Andy Warhol zu sehen, die jemals im privaten Rahmen in

Österreich gezeigt wurde.



Datum: 10.3.2011, um 11:00 Uhr



Ort:

YOSHI'S CORNER

Wollzeile 17, 1010 Wien



Url: http://www.theworldofyoshi.com





