Freiwilliger Rückruf: Dachbox MAC 460 schwarz hochglänzend / Produkt darf aus Sicherheitsgründen ab sofort nicht mehr genutzt werden

Weiden in der Oberpfalz (Deutschland) (ots) - A.T.U ruft die Pkw-Dachbox "MAC 460 schwarz hochglänzend" zurück. Aus Sicherheitsgründen darf die Dachbox nicht mehr verwendet werden. Der freiwillige Rückruf umfasst ausschließlich dieses Produkt. Andere bei A.T.U erhältliche Dachboxen sind nicht betroffen. Kunden, die im Besitz der "MAC 460 schwarz hochglänzend" sind, sollten sich umgehend an folgende telefonische Hotline wenden: 0049 961 306 9858.

A.T.U steht für ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität. Trotz sorgfältiger und umfassender Kontrollen hat Deutschlands Marktführer im Kfz-Service einen sicherheitsrelevanten Mangel an der Dachbox "MAC 460 schwarz hochglänzend" festgestellt. Möglicherweise können die Verschlüsse während der Fahrt versagen und zur Öffnung der Box führen, so dass herausfallende Gegenstände andere Verkehrsteilnehmer gefährden können. Die Dachbox wurde seit Juli 2010 in den Filialen und im Onlineshop von A.T.U verkauft.

