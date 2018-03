RK-Terminvorschau vom 7. bis 29. März 2011

Wien (OTS) - In der Zeit vom 7. bis 29. März 2011 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 7. MÄRZ: 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Tag der offenen Tür der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik der Stadt Wien "bakip21" (21, Patrizigasse 2) 10.30 Uhr, Presseführung anl. der Eröffnung der neuen Wechselausstellung "Jude sein - Being Jewish" (Museum Judenplatz, 1, Judenplatz 8) 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Infonachmittag für KrebspatientInnen in der Krankenanstalt Rudolfstiftung (3, Boerhaavegasse 8a, Konferenzraum - Bürogebäude EG) 14.35 Uhr, Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Wien durch Seine Exzellenz den Staatspräsidenten der Republik Bulgarien Georgi Parwanow, Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Eröffnung der neuen Wechselausstellung "Jude sein - Being Jewish" (s.o.) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Trennung der Eltern - und was dann? Alte troubles, neue Chancen". Vortrag: Reinhard Sieder (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 8. MÄRZ: 10.00 Uhr, Lesepate Robert Steiner liest in der Volksschule Währinger Straße vor (18, Währinger Straße 43) 10.30 Uhr, Eröffnung "Wiens erstes partizipatives Mädchencafe" mit StR Oxonitsch und BV Blimlinger (Mädchentreff FLASH, 7., Zieglergasse 34) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters (Rathaus, Steinsaal I, Achtung: Zutritt nur mit gültigem Presseausweis!) 15.00 Uhr bis 20 Uhr, "Offenes Rathaus" - Einladung von StRin Frauenberger an alle Wienerinnen. Am Programm stehen Information durch über 60 Institutionen, Thementalks, Erzählcafés, Kabarett und Musik, kostenlose Kinderbetreuung (Rathaus, Festsaal, Eintritt frei) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Entwicklungen der Zivilgesellschaft im heutigen Iran". Vortrag: Hamid Sadr, Kommentar: Bahare Keshmeri (Rathaus, Volkshalle) MITTWOCH, 9. MÄRZ: 10.00 Uhr, Presseführung durch die Baustelle des Stadthallenbades mit StR Oxonitsch und Wien Holding-GF Hanke (15, Vogelweidplatz 15, Stadthallenbad) 18.00 Uhr, Vortrag Verein für Geschichte der Stadt Wien "Verhaftet. Verurteilt. Davongekommen, Volksgericht Wien 1945 - 1955" (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 10. MÄRZ: 10.00 Uhr, Pressegespräch "Der Dombau von St. Stephan - Die Originalpläne aus dem Mittelalter" (4., Wien Museum Karlsplatz) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Direktor i.R. Prof. Dr. Edelbert Köb sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag.a Eva Schlegel durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 18.00 Uhr, Veranstaltung GEO DATA CITY: Diskussionsrunde Data Awareness - Datenschutz und Open Data (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 18.30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung im Wien Museum (s.o.) FREITAG, 11. MÄRZ: 09.30 Uhr, Pressekonferenz "Tag der Wiener Bezirksmuseen" (Alte Backstube, 8, Lange Gasse 34) 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an KommR Erich Glaser und Ing. Roman Kreitner sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an KommR Peter Koch, KommR Otto Papalecca und Direktor Kurt Strohmayer durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka (Rathaus, Wappensaal) MONTAG, 14. MÄRZ: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an den ehemaligen Militärkommandanten von Wien, Brigadier Mag. Franz Reiszner, Msc durch Lhptm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: Verleihung des Paul Watzlawick Ehrenringes 2011 /Technische Universität Wien, 4, Karlsplatz 13, Kuppelsaal) DIENSTAG, 15. MÄRZ: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Ökosystem Wien. Die Naturgeschichte einer Stadt. Präsentation und Diskussion des eben erschienenen gleichnamigen Bandes 2 der Reihe "Wiener Umweltstudien" (Rathaus, Volkshalle) MITTWOCH, 16. MÄRZ: 11.00 Uhr, Überreichung der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an Direktorin Mag.a Lieselotte Brandstetter, der Prof.- Julius-Tandler-Medaille der Stadt Wien in Bronze an Kurt Mittler, des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Direktorin i.R., Hofrätin Dipl.- Ing.in Carmen Lechner sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Vizepräsidentin Eva Maria Zoepnek-Twardowski durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Musikunternehmen Johann Strauss. (R)eine Frauensache?", Vortrag: Eva Maria Stöckler (Technische Universität Wien, 4, Karlsplatz 13, Festsaal) DONNERSTAG, 17. MÄRZ: 18.00 Uhr, Veranstaltung GEO DATA CITY: Stadtplanung in der Informationsgesellschaft - GIS und Wissensmanagement(Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 17. bis 19. MÄRZ Klubtagung der Wiener SPÖ in Rust MONTAG, 21. MÄRZ: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 22. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 14.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an KommR Karl Schmiedbauer durch Lhptm.-StVin Brauner (Rathaus, Steinsaal II) DONNERSTAG, 24. MÄRZ: 18.00 Uhr, Veranstaltung GEO DATA CITY: "Digital City Vienna - Into the Future". Podiumsgespräch mit: Vbgmin Maria Vassilakou, MD Dr. Erich Hechtner, Stadtbaudirektorin Brigitte Jilka, Thomas Weninger/Generalsekretär Österr. Städtebund, Peter Belada/Leiter Stadtvermessung, Thomas Madreiter/Leiter Stadtentwicklung und Johann Klar/Leiter Informations- und Kommunikations- technologien. Moderation: Josef Broukal (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) Anmeldung erforderlich unter 4000/88888 MONTAG, 28. MÄRZ: 10.30 Uhr, Mediengespräch der Wiener ÖVP DIENSTAG, 29. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters

