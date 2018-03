Gesundheitsschwerpunkt 2011 an den Wiener Volkshochschulen

"Gesund bleiben" als Motto in Kursen und Vorträgen

Wien (OTS) - Angesichts des Weltdiabetestags am 7. März rücken die Wiener Volkshochschulen das Thema Gesundheit mehr in den Fokus. Den Wiener Volkshochschulen ist es ein Anliegen, eine breite Palette an Gesundheits- und Bewegungskursen sowie Vorträgen anzubieten, um damit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitssteigerung zu leisten.

Gemeinsam bewegen

Wer mit Bewegung und gesunder Ernährung aktiv zum eigenen Wohlbefinden beitragen möchte, findet ein großes Angebot: Von mehr als 4.000 Bewegungskursen wie Pilates, Yoga oder Aquagymnastik bis zu rund 300 Kochkursen, die jeden Geschmack abdecken. Auch ExpertInnenvorträge zum Thema Gesundheit werden laufend angeboten -darin erfahren die BesucherInnen es alles zu Osteoporose, Gesundheitsvorsorge, oder richtiger Ernährung.

