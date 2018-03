Das LENTOS lädt zur PK anlässlich der Ausstellung "GERHARD HADERER" (6.3.-3.4.2011)

Linz (OTS) - Seit über 27 Jahren stochert Gerhard Haderer in den Innereien unserer Welt, reißt Fassaden nieder und bringt das auf den zeichnerischen Punkt, was er genau beobachtet: den alltäglichen Wahnsinn! Der sich - wie könnte es anders sein - oft in Kleinigkeiten offenbart: Ob es die Frisur einer Ministerin, die strahlende Zahnreihe eines Fitness-Papstes oder der Schmerbauch eines Strandnachbarn sind - die meisterhaft gezeichnete Überspitzung enthüllt die (nunmehr) offensichtliche Wahrheit - bis hin zum tragisch-komischen Element. Durch regelmäßige Veröffentlichungen entsteht eine Chronik unserer Zeit mit all ihren Höhepunkten, Widrigkeiten und Skandalen.

Im Jahr 2011 feiert der mehrfach ausgezeichnete Cartoonist seinen 60. Geburtstag. Ausstellungen in den Städten Linz, Krems, Villach, Wien und Frankfurt würdigen das Werk, Wesen und Wirken des Künstlers.

Den Beginn macht das LENTOS in Haderers Geburtstadt Linz, wo er lebt und arbeitet. Im Rahmen des NEXTCOMIC Festivals wird eine von Achim Frenz, dem Leiter des caricatura museum frankfurt, kuratierte Auswahl von Original-Cartoons gezeigt. Eröffnung: Sa, 5.3.11, 19 Uhr.

