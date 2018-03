Sperren und Umleitungen wegen Faschingsumzügen

Zeitweise Verkehrsbeschränkungen in zahlreichen Gemeinden

Feldkirch (OTS/VLK) - Im Bezirk Feldkirch stehen in den nächsten Tagen zahlreiche Faschingsumzüge auf dem Programm. Dadurch kommt es in den jeweiligen Gemeinden zu zeitweiligen Verkehrsbeschränkungen, Straßensperren und Umleitungen.

Samstag, 5. März 2011

- In Rankweil ist von 13.00 bis 18.00 Uhr die Walgaustraße (L 50) zwischen Vinomnaplatz und Alemannenplatz gesperrt. Es gibt eine örtliche Umleitung.

- In Frastanz ist von 13.30 bis 16.30 Uhr die Gampelüner Straße (L 67) zwischen Lindenplatz und der Einmündung "Bei der Reibe" gesperrt. Hier führt die Umleitung über die Vorarlberger Straße (L 190) und die Bahnhofstraße.

Sonntag, 6. März 2011

- In Mäder sind von 13.00 bis 15.00 Uhr die Koblacher Straße (L 55) zwischen den Einmündungen Tavernstraße und Kirchfeld sowie die Mäderer Straße (L 58) ab der Einmündung Kirchfeld gesperrt. Umleitung über Kirchfeld-L58-Neuburg-Torkelweg.

- In Satteins ist von 14.00 bis 15.30 Uhr die Walgaustraße (L 50) zwischen den Kreuzungen mit der Jagdbergstraße (L 54) und der Frastanzer Straße gesperrt. Der Verkehr muss in dieser Zeit über die Göfner Straße (L 65) und die Jagdbergstraße (L 54) bzw. über die Schlinser Straße (L 74) und die Walgaustraße (L 50) ausweichen.

Montag, 7. März 2011

- In Frastanz findet das Schaaner-Ried Fahren statt. Deshalb ist die Gampelüner Straße (L 67) zwischen den Einmündungen Mühlegasse und Kleinfeldgasse von 18.00 bis 23.30 Uhr gesperrt, im Bereich Rathausplatz bis 00.30 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die L 190 und die Bahnhofstraße umgeleitet.

Dienstag, 8. März 2011

- In Schnifis ist von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr die Jagdbergstraße (L 54) ab Ortsbeginn bei der Zimmerei Berchtel bis ins Gemeindezentrum gesperrt. Der Verkehr wird über die Alte Landstraße geführt.

- In Feldkirch ist von 13.45 bis 16.00 Uhr die Tostnerstraße (L 61) von der Abzweigung von der Illstraße (L 53) bis zur Einmündung Alberweg gesperrt. Örtliche Umleitung.

- In Meiningen ist von 14.00 bis 15.00 Uhr die Meininger Straße (L 52) von der Firma Kolb bis zum Gemeindeamt gesperrt. Auch hier werden Pkw örtlich umgeleitet.

