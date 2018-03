Privatinvest Bank: Hermann Wonnebauer wird neuer Vorstand

Salzburg (OTS) - Hermann Wonnebauer (52) rückt in den Vorstand der Privatinvest Bank auf. Er verantwortet hier den Marktbereich Private Banking. Die Privatinvest Bank AG (PIAG) ist eine traditionsreiche Privatbank mit Sitz in Salzburg und Niederlassung in Wien. Ihre Kernkompetenzen liegen in der aktiven Vermögensberatung und in der individuellen Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Privatkunden und Stiftungen. Wonnebauer ist seit über 25 Jahren im Bankgeschäft tätig. Im August des Vorjahres trat er als Bereichsleiter Private Banking Salzburg in die Privatinvest Bank ein. Vor diesem Wechsel leitete er die Salzburger Niederlassung einer großen ausländischen Privatbank. >>

