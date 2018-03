Halon VSP Mit dem VBSpam Preis Ausgezeichnet, März 2011

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Virus Bulletin vergibt seit 2009 die prestigeträchtige Auszeichnung VBSpam Verified, um Kunden zu helfen, Anti-Spam-Lösungen zu wählen, die ihre versprochenen Falschmeldungs- und Spamerkennungsraten tatsächlich einhalten. Im letzten Test lieferte Halon VSP diese wie versprochen mit Leichtigkeit.

Nach jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet des Testens von Lösungen für Spam- und Malwareschutz begann Virus Bulletin Anfang 2009, sich auf das Testen von zahlreichen Anbietern des Antispam-Segments zu spezialisieren. VBSpam testet Produkte, indem es eine hohe Anzahl von Echtzeit-Spam-Imitationen an alle Beteiligten verschickt und somit ein relativ wirklichkeitsgetreues Szenario bietet, so dass Kunden wissen, was sie erwartet.

Halons Virtueller Spamschutz VSP nahm im März 2011 zum ersten mal an einem VBSpam-Test teil. Halon VSP erreichte eine Topp-Platzierung und wurde, mit einer Spamerkennungsrate von 99,71 % und ohne eine einzige Falschmeldung, mit der Auszeichnung "VBSpam Verified" ausgezeichnet.

- "Wir sind sehr stolz und freuen uns darüber, dass unser Produkt grössere Wettbewerber auf dem Markt durch seine Leistung übertrifft." meint Peter Falck, Geschäftsführer von Halon Security.

Halons Virtueller Spamschutz schützt und sichert sowohl ein- als auch ausgehende Kommunikation und wird in kleinen bis grossen Unternehmen und Konzernen mit Netzangebot genutzt. Halon VSP unterstützt das Internet der nächsten Generation und Mailsicherheitstechnologien wie IPv6, DNSSEC und DKIM, was Ihre IT-Investition zu einer langfristigen und zukunftsfähigen macht. Halon VSP läuft auf Virtualisierungsplattformen von VMware (ESX) und Citrix (XenServer).

Wo es Regelungen gibt, die Quarantäne vorschreiben, bietet Halon VSP eine voll integrierte Nachrichtenquarantäne, die sowohl Microsoft Active Directory als auch Novell GroupWise unterstützt.

- "Halon VSP bietet nicht nur eine extrem kostengünstige Lösung in Bezug auf Betrieb und Instandhaltung, sondern ist auch sehr einfach in bestehende Infrastrukturen einzugliedern," sagt Peter Falck, Geschäftsführer von Halon Security.

Downloaden Sie eine voll funktionsfähige Version von Halon VSP für 30 Tage zum Testen auf http://halon.se/

Über Halon Security

Halon Security AB ist Schwedens bekanntester Hersteller für Anwendungen der Email-Sicherheit und des Spamschutzes. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden. Er ist bekannt für seine preisgekrönten Firewalls und Email-Sicherheitsanwendungen, die von grossen Hosting-Providern, gemeinnützigen und öffentlichen Organisationen, Gemeinden und Unternehmen jeder Grösse angewendet werden.

Für mehr Informationen zur Auszeichnung besuchen Sie bitte http://www.virusbtn.com/vbspam

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: Peter Falck, Geschäftsführer Halon Security

AB,Telefon:+46-31-301-19-20 Handy: +46-70-954-89-71.