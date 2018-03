Asien wird zur Goldmine für internationales Dating

Bangor, Maine (ots/PRNewswire) - Während westliche Dotcom-Investoren ihre Geschäftsaktivitäten im lukrativen Bereich des Online-Datings erhöhen, ist es der asiatische Markt, der ein immer grösseres Potenzial an Konsumenten aufweist, die nach Liebe suchen. Der Wunsch, einen Partner über das Internet zu finden, wächst in Asien. Die neueste Schätzung des Think-Tank iResearch sieht vor, dass die Anzahl der chinesischen Dating-Benutzer bald die 140-Millionen-Schwelle erreichen wird. Um diesen wachsenden Trend zu nutzen, hat der Partnerprogrammanbieter Anastasia kürzlich ein lukratives Angebot gestartet, mit dem Partner belohnt werden, die Werbung für das populäre Portal AsianBeauties.com machen.

Engagierte Partner weltweit werden in der Lage sein, sogar noch höheren Datenverkehr im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai 2011 zu erzeugen, wenn sie automatisch alle verdienten und erzeugten Provisionen für erste Bestellungen verdoppeln können. Dieses einträgliche Angebot gilt für alle Mitglieder von Anastasias Partnern, die insgesamt 100 oder mehr erste Bestellungen aufgrund ihrer Werbemassnahmen im Rahmen der dreimonatigen Kampagne verzeichnen können. Die Möglichkeit, doppelt zu profitieren, ist nur eine von vielen einträglichen Gelegenheiten, die innerhalb des beliebten Werbeprogramms möglich sind.

Diese günstige Frühlingschance ist ein grossartiger Startpunkt in die grosszügige Nische des internationalen Datings für Partner. Eine wachsende Anzahl an Single-Männern sucht auf spezialisierten Websites wie AsianBeauties.com nach der Liebe im fernen Osten. Dies passt sehr gut zu dem zunehmenden Fremdenverkehr in ganz China, Thailand und auf den Philippinen. Es ist bekannt, dass die weltweite Heiratsvermittlung traditionell in Osteuropa sehr erfolgreich ist, doch sie verbreitet sich nun auch mehr und mehr in Südamerika sowie seit kurzem auch in Asien.

AsianBeauties.com arbeitet mit mehr als 130 Agenturen in Asien zusammen, die über eine grosse Anzahl an Damen verfügt, die auf der Website aktiv nach dem perfekten Partner suchen. Jeden Monat nutzen mehr als Tausende neue Kunden die professionellen Dating-Services wie E-Mail-Korrespondenz, Live Chat, virtuelle Geschenke und vieles mehr. Partner können davon profitieren, indem sie durch das Partnerprogramm von Anastasia, der hocheffizienten Marketingabteilung des Unternehmens, Datenverkehr an AsianBeauties leiten.

Weltweit werden angegliederte Internet-Marketingspezialisten vom Frühlingsboom profitieren können, durch den mit Sicherheit noch mehr Datenverkehr in Richtung des asiatischen Marktes gelenkt wird.

INFORMATIONEN ZU ANASTASIA

Anastasia wurde 1993 gegründet und ist das branchenführende, internationale Unternehmen für Bekanntschafts- und Romantiktouren, die Single-Männer mit Frauen aus Russland & GUS, Asien, Lateinamerika und Afrika zum Dating und Heiraten zusammenführt. Zu Anastasias Websites gehören AnastasiaDate.com, AmoLatina.com, AsianBeauties.com und AfricaBeauties, welche zusammen jährlich insgesamt mehr als 150 Millionen Online-Besucher und über 2,5 Millionen täglich auf der Site ausgetauschte Nachrichten zählen. Anastasia wurde in einer Reihe von Qualitätszeitungen, Magazinen, Blogs, Online-Publikationen und TV-Shows sowie in Dokumentarfilmen auf der ganzen Welt vorgestellt. Um mehr über Anastasia zu erfahren, besuchen Sie bitte

http://www.anastasiasaffiliate.com

