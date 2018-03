NSF International eröffnet das NSF Shanghai Testing Laboratory in China, um die wachsende Nachfrage nach Test- und Zertifizierungsdiensten erfüllen zu können

Shanghai (ots/PRNewswire) - NSF International, eine weltweite, gemeinnützige Organisation für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, hat ihr neues NSF Shanghai Testing Laboratory in Shanghai, China, eröffnet und erweitert damit ihre Dienstleistungen in Asien, um Tests in den Bereichen Lebensmittelanlagen, Nahrungsmittelergänzung und Zutaten sowie Verbrauchsgüter einzuschliessen. Ausserdem werden die Einrichtung und das Personal Schulungen vor Ort anbieten, in den Bereichen Nahrungsmittelsicherheit, Pharmazie sowie Herstellung medizinischer Geräte und Nahrungsmittelergänzung.

Das NSF Shanghai Testing Laboratory (vollständiger Name: NSF Shanghai Testing Technology Company) ergänzt dadurch die bestehenden Dienstleistungen von NSF in China und stattet Unternehmen mit den Mitteln aus, sicherere Produkte, Rohmaterialien und Zutaten aus Asien zu verwenden, durch unabhängiges Testen und Zertifizierung einer dritten Partei.

Das NSF Shanghai Testing Laboratory arbeitet in Abstimmung mit der NSF Shanghai Co., Ltd., ein Joint-Venture der NSF International, 2005 eingerichtet mit dem Shanghai Audit Centre of Quality System (SAC) und wurde von der Zertifizierungs- und Akkreditierungsverwaltung des Volks der Republik China (Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China - CNCA) genehmigt. Hersteller und Zulieferer in China brauchen eine unabhängige Systemregistrierung und Produktzertifizierung, um den Zugang zu internationalen Märkten zu erlangen. NSF hilft den Unternehmen, sich durch den weltweiten Markt zu navigieren und bildet eine Brücke zwischen den westlichen Unternehmen und dem Markt in Asien.

Das neue NSF Shanghai Testing Labor wird Testmöglichkeiten bieten, die vom NSF Shanghai Co., Ltd. Joint-Venture benutzt werden können, um die Produktzertifizierung für die Unternehmen in China zu unterstützen, die Lebensmittelanlagen, Nahrungsmittelergänzungen und andere Verbrauchsgüter herstellen. Diese Zertifizierung hilft den Unternehmen dabei, den Import/Export-Prozess zu rationalisieren. Das NSF Shanghai Co, Ltd. Joint-Venture bietet auch Managementsystemzertifizierungen an (z.B. ISO 9001, ISO/TS 16949) sowie weltweite Nahrungsmittelsicherheitszertifizierung.

"NSF International freut sich darüber, seine Test und Technologiedienste nach China und Asien bringen zu dürfen. Die Kombination aus dem wachsenden Exportmarkt Asiens und dem Bedürfnis, die Sicherheit und Qualität von Rohmaterialien, Zutaten, Verbrauchsgüter und Nahrungsmittel sicher zu stellen, schafft eine grössere Nachfrage nach Test- und Zertifizierungsdienstleistungen einer dritten Partei, wie zum Beispiel einer anerkannten Organisation, wie es die NSF International ist", so Dr. Lori Bestervelt, NSF International Senior Vizepräsident und Technischer Leiter. "Die Eröffnung des NSF Shanghai Testing Laboratory wird den Unternehmen in Asien dabei helfen, die Qualität ihrer Materialien sicher zu stellen und sie können dadurch zeigen, dass sie die internationalen Standards der öffentlichen Gesundheit erfüllen und sparen dadurch Ressourcen ein, da es nun überflüssig wird, die Produkte zum Testen in die USA zu schicken."

NSF Shanghai Laboratory Testdienstleistungen

Das neue NSF Shanghai Testing Laboratory wird chemische Analysen und technische Gutachten (http://bit.ly/fEZC4t) anbieten, zugunsten des NSF-Zertifizierungsprogramms. Es wird auch Dienstleistungen anbieten, die nur das Testen beinhalten. Die aktuellen Dienstleistungen beinhalten:

Tests der Nahrungsmitteltechnik: Die Nahrungsmitteltechnik wird nach internationalen und US- Standards auf Hygiene, Produktdesign und Fertigung, Materialsicherheit und Leistung getestet und bewertet.

Nahrungsergänzungsmittel und Inhaltsstoffe, Tests der Nahrungsmittel und Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel, pharmazeutische Tests und Tests der Hilfsstoffe: Nahrungsergänzungsmittel und Inhaltsstoffe werden auf Pestizidrückstände, Schwermetalle (z.B. Blei und Kadmium) und andere Spurenstoffe getestet und es wird die Identifikation der rohen Inhaltsstoffe, zum Beispiel pflanzliche Inhaltsstoffe überprüft. Nahrungsmittel und Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel werden auf Verunreinigungen überprüft, es werden Identitätsprüfungen und mehr durchgeführt. Hilfsstoffe (Füllmaterialien) die zur Herstellung von Nahrungsmittelergänzungen, pharmazeutischen Produkten und Nahrungsmittelinhaltsstoffen verwendet werden, werden auf Schwermetalle und andere Verunreinigungen untersucht.

Verbrauchsgütertests: Verbrauchsgüter (wie zum Beispiel Behälter zur Nahrungsmittellagerung, Besteck und Glaswaren sowie kleine Geräte) werden gemäss den NSF-Protokollen und internationalen Standards getestet und bewertet, um die Sicherheit der Materialien und die Leistung zu überprüfen, die bei der Herstellung des Produkts verwendet wurden; Qualität und Leistung. Diese Tests bestätigen die Haltbarkeit des Produkts und überprüft, ob sich das Produkt so verhält, wie auf der Packung angegeben wurde.

NSF Shanghai Schulungsprogramme zur Nahrungsmittelsicherheit, Nahrungsmittelergänzung und für die pharmazeutischen Industrien

NSF Shanghai wird nun umfassende Schulungsprogramme vor Ort für die Branchen Nahrungsmittel- und Gesundheitswissenschaften anbieten, zum Beispiel die folgenden Programme:

HACCP Schulung: Um den Unternehmen bei ihren Bemühungen nach Nahrungsmittelsicherheit zu helfen, bietet NSF International Nahrungsmittelsicherheitsschulungen an, wie zum Beispiel zu Risikoanalyse und zu den kritischen Kontrollpunkten (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) für die Züchter, Produzenten, Distributoren und Einzelhändler von Nahrungsmitteln.

Schulung zu GMP, GLP, Qualität und Erfüllung gesetzlicher Auflagen: Schulungsprogramme, die sich auf die guten Herstellungspraktiken (Good Manufacturing Practices - GMP), guten Laborpraktiken (Good Laboratory Practices - GLP), Qualität und Erfüllung gesetzlicher Auflagen konzentrieren, werden für die Branchen Pharmazie, medizinische Geräte und Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln angeboten.

NSF Shanghai Laboratory bietet nachhaltige Designelemente dar

Da es mit Blick auf die Umweltverträglichkeit entwickelt wurde, ist das neue NSF International Shanghai Testing Laboratory mit NSF-zertifizierten nachhaltigen Bodenbelägen und NSF-zertifizierten Arbeitsplatten und Waschbecken ausgestattet. Das Labor verwendet eine energieeffiziente Beleuchtung und hält eingebaute Recyclingbehälter für Papier, Plastik und Aluminium vor. Ausserdem werden umweltfreundliche "grüne" Reinigungsmittel verwendet.

NSF Shanghai Leitung

Das neue NSF Shanghai Testing Laboratory, in dem Chemiker, Techniker und andere professionelle Mitarbeiter arbeiten, wird von der Labormanagerin Frau. Dongjing Liu geleitet. In dieser Eigenschaft wird Frau Liu die Testdienstleistungen des Labors managen und sicher stellen, dass das Labor die wichtigsten Akkreditierungen beibehält, wie zum Beispiel die ISO 17025 (Testen und Kalibrieren) und andere Akkreditierungen vom Nationalen Chinesischen Akkreditierungsdienst für Konformitätsbewertung (China National Accreditation Service for Conformity Assessment - CNAS). Frau Liu hat eine mehr als 10-jährige Erfahrung im Management, Chemie und Pharmazie und spricht flüssig Mandarin, Englisch und Deutsch. Sie hat vorher das chemische Labor des TÜV-Rheinland und Shanghai geleitet. Sie hat einen Masters-Abschluss in Chemie der Universität Osnabrück in Deutschland und ein Bachelors-Diplom in pharmazeutischer Chemie der Peking University in Peking, China.

NSF Shanghai Co, Ltd, das NSF International Joint-Venture mit dem Shanghai Audit Centre of Quality Systems (SAC), das eng mit dem NSF Testing Laboratory zusammenarbeiten wird, wird von Alex Zhang geleitet. Hr. Zhang unterstützt die Zertifizierungsdienste für Unternehmen in China und hat über 15 Jahre Geschäftserfahrung in China. Er bekam seine Master und Bachelor-Abschlüsse in angewandter Mechanik von der Fudan Universität in Shanghai, China.

Über NSF International: NSF International, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, zertifiziert Produkte und schreibt Standards für Lebensmittel, Wasser und Verbrauchsgüter aus, um die negativen Gesundheitsauswirkungen zu minimieren und die Umwelt zu schützen (www.nsf.org). Die Firma wurde 1944 in Ann Arbor, Michigan, USA gegründet und NSF engagiert sich darin, die menschliche Gesundheit und Sicherheit weltweit zu schützen. NSF ist ein "World Health Organization Collaborating Centre for Food and Water Safety and Indoor Environment" (WHO-Kooperationszentrum für Lebensmittel-und Wassersicherheit und Raumklima).

NSF ist nun in mehr als 120 Ländern operativ tätig und die Programme des Unternehmens beinhalten Tests, Zertifizierungen und Sicherheitsaudits für die Lebensmittel- und Wasserbranchen, Zertifizierung und Tests verbotener Substanzen für die Nahrungsergänzung und funktionalen Lebensmittelindustrien, pharmazeutische Schulungen und Tests, Tests von Spielzeug- und Verbrauchsprodukten und Umweltverträglichkeitsdienste zum Beispiel nachhaltige Produktionszertifizierung und Überprüfung der Umweltansprüche. Zusätzliche Dienstleistungen sind zum Beispiel NSF Ausbildung und Schulung sowie Managementsystemregistrierungen (ISO) durch die NSF International Strategic Registrations Ltd.

NSF Shanghai Co., Ltd., ein Joint-Venture zwischen NSF International und dem Shanghai Audit Centre of Quality System (SAC), wurde 2005 eingerichtet und bietet unabhängige Registrierung und Produktzertifizierungsdienste. Die NSF Shanghai Testing Technology Company (NSF Shanghai Testing Lab) eröffnete im Februar 2011 und bietet Produkttests für Lebensmittelanlagen, Nahrungsmittelergänzung sowie für die Branchen Lebensmittel, Pharmazie und Verbrauchsgüter an.

