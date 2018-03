EANS-Kapitalmarktinformation: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Anleiheneuemission

EGGER BEGIBT ANLEIHE MIT 5,625 % KUPON

Emissionsvolumen 200 Millionen Euro

Laufzeit: 7 Jahre, endfällige Tilgung

Verwendung zur langfristigen Unternehmensfinanzierung

Die EGGER Holzwerkstoffe GmbH bringt 2011 erneut eine Unternehmensanleihe auf den Markt. Auf Grund der großen Nachfrage, die Emission war deutlich überzeichnet, wurde das Emissionsvolumen auf 200 Millionen Euro aufgestockt. Der Zinssatz beträgt 5,625 %, der Emissionskurs 100,818 % und die Laufzeit sieben Jahre. Die Zeichnungsfrist läuft vom 25. Februar bis 2. März 2011 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei allen österreichischen Kreditinstituten. Joint-Lead Manager dieser Transaktion sind die Erste Group Bank AG sowie die UniCredit Bank Austria AG.

DIE ANLEIHE IM ÜBERBLICK

Emittentin: EGGER HOLZWERKSTOFFE GMBH Nominale: EUR 200.000.000,-- Stückelung: Nominale EUR 500,-- Zinssatz: 5,625 % p.a., zahlbar jährlich Laufzeit: 7 Jahre, endfällig Emissionskurs: 100,818 % Tilgung: 07.03.2018 zu 100 % Börseneinführung: Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse Zeichnungsfrist: 25.02. bis 02.03.2011 (Vorzeitige Schließung vorbehalten) Valuta: 07.03.2011 Zahlstelle: Erste Group Bank AG ISIN: AT0000A0NBF0

ÜBER EGGER

Das seit 1961 bestehende Familienunternehmen produziert europaweit an 16 Standorten eine umfassende Produktpalette aus Holzwerkstoffen (Span-, OSB-und MDF-Platten) sowie Schnittholz. EGGER hat weltweit Abnehmer in der Möbelindustrie, dem Holz-Fachhandel sowie bei Baumärkten. EGGER Produkte finden sich in unzähligen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als Komplettanbieter für den Möbel- und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für Laminatfußböden.

EGGER ANLEIHE

Laufzeit Anleihe 2011-2018

Zinssatz 5,625 %

Emissionsvolumen 200 Millionen Euro*

Zeichnungsfrist 25. Februar bis 2. März 2011

Optimierung Finanzierungsstruktur und Unternehmensfinanzierung

Familienunternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in 16 Werken

Umsatz 1,478 Milliarden Euro (GJ 2009/2010)

Entwicklung innovativer Produkte als Wachstumstreiber

Hoher Stellenwert von nachhaltige Waldwirtschaft

Ökologische Produktionsverfahren

Permanente Investitionen in Anlagen

Produktionsprozesse auf dem neuesten Stand der Technik

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0NBF0

Emittent: Egger Holzwerkstoffe GmbH
Branche: Verarbeitende Industrie
ISIN: AT0000A0G215, AT0000499215

