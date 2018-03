"KURIER"-Kommentar von Philipp Hacker: "Schuldsvermutung"

Bei einer Trennung sollten Väter nicht automatisch benachteiligt werden.

Wien (OTS) - Vier von zehn Kindern werden in Österreich geboren, ohne dass die Eltern verheiratet sind. Jedes Jahr erleben 15.000 Minderjährige, dass Mutter und Vater sich scheiden lassen. Getrennt leben, aber gemeinsam erziehen, das geht bislang nur, wenn es beide wollen. Und wenn nicht? Dann hängt in der Praxis das Mitspracherecht auch des engagiertesten Vaters weniger von dessen Bemühen ab, als vielmehr vom Wohlwollen der Mutter.

Sie wollen mitreden, in welche Schule Ihr Kind geht oder gefragt werden, bevor es operiert wird? Dann halten Sie mal besser die Ex bei Laune.

Gut, dass dieser Systemfehler jetzt behoben wird. Er gleicht einem Generalverdacht: Wer mit der Mutter nicht mehr auskommt, der kann wohl auch kein guter Vater sein. Und wer sich dennoch für einen solchen hält, muss bitteschön erst einmal vor Gericht den Beweis antreten.

Stimmt schon: Es gibt Elternteile, die ihren Kindern mehr schlecht- als guttun. Ihnen die Obsorge zu verweigern, ist die Aufgabe unabhängiger Richter. Aber automatisch eine Schuldsvermutung für alle Väter? So einfach ist das nicht.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER, Innenpolitik

Tel.: (01) 52 100/2649

innenpolitik @ kurier.at

www.kurier.at