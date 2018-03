Valentinstag in Wien: 100.000 "Liebesbriefe von Gott" werden verteilt

"Rendezvous mit Gott"-Gottesdienste in Wiener Kirchen

Wien (OTS) - Wien, 13.02.11 (PEW) Mit einer Messfeier im

Stephansdom - am Altar der Maria Pocs-Ikone - beginnt am Montag, 14. Februar, um 6.30 Uhr die diesjährige Valentins-Aktion der Erzdiözese Wien. Mehr als 200 Pfarren und kirchliche Organisationen beteiligen sich an der Aktion, bei der Hunderte "Valentins-Boten" - Frauen, Männer und Jugendliche - mehr als 100.000 "Liebesbriefe von Gott" an die Passanten verteilen. Die heuer zum sechsten Mal durchgeführte Aktion zieht inzwischen Kreise: In Eisenstadt, Linz und Salzburg -aber auch in Köln - werden ebenfalls "Liebesbriefe von Gott" verteilt. "Lass uns wieder einmal miteinander reden!", heißt es in den "Liebesbriefen von Gott": Eine Einladung zu einem "Rendezvous mit Gott" ("ein paar Minuten Stille und Reden mit Gott, sich segnen lassen, ein paar Zeilen an Gott schreiben") gibt es am Valentinstag in 30 Kirchen der Erzdiözese Wien, zum Beispiel im Stephansdom um 20 Uhr, in der Mariahilfer Kirche um 15.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Johann in Favoriten um 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Gertrud in Währing um 18.30 Uhr.

Der Heilige Valentin ist der Schutzpatron der Liebenden. Der Segen bei den "Rendezvous"-Gottesdiensten soll daher "dem Wachstum, der Förderung der Liebe" gelten, so Dompfarrer Toni Faber: "Wir beten darum, dass die Liebenden einander wirklich Stütze und Halt sind und auch den Mut haben, sich ganz aufeinander einzulassen". Das sei der Grund, warum von Jahr zu Jahr mehr Menschen zu dem schlichten Wortgottesdienst am Abend des Valentinstages in den Stephansdom kommen und den Segen Gottes erbitten.

Was den "Liebesbrief von Gott" angeht, ist es den Initiatoren der Valentins-Aktion besonders wichtig, dass dieser Brief persönlich übergeben wird. "Wir haben bewusst diese Form gewählt, damit der Brief mit einem Lächeln oder einem freundlichen Blickkontakt übergeben wird. Bei einem SMS oder einem E-Mail ginge der persönliche Kontakt verloren", so Andrea Geiger vom "Apostelgeschichte 2010"-Team. "Kirche sein" bestehe natürlich nicht im Verteilen von Briefen, "es geht um die Botschaft, die wir mit dem Brief weitergeben, ganz wie der Apostel Paulus schreibt, dass die Menschen selbst ein Liebesbrief Gottes sind".

In manchen Pfarren werden die Firmlinge die Aktion durchführen. Andrea Geiger berichtet aber auch von anderen Initiativen: "Von einer Frau im Rollstuhl wissen wir, dass sie an alle ihre 60 Mitbewohner im Haus persönlich diesen Liebesbrief weitergibt". Auf den "Liebesbrief von Gott" kann auch geantwortet werden, entweder in den "Rendezvous-Kirchen" oder auch per Post (Erzdiözese Wien, Wollzeile 2, 1010 Wien).

Der Appell des "Liebesbriefs von Gott" lautet: "Lass uns wieder einmal miteinander reden! Vertrau mir, ich warte auf dich". Mit Zitaten aus der Bibel wird daran erinnert, wie kostbar der Einzelmensch ist: "Ich kenne dich, denn von Anfang an bin ich bei dir. Du bist unendlich wertvoll. Kostbarer als alles andere. Schau dich an, du bist schön und einzigartig. Niemand ist wie du.Gerade wenn dein Herz gebrochen ist, komm ich dir entgegen. Wenn du dich schwach fühlst, will ich deine Stärke sein. Mit großer Leidenschaft kämpfe ich um dich und biete dir meine Freundschaft an". Abschließend heißt es in dem Brief: "Ich will dir eine Hoffnung und eine Zukunft geben. Deine Freiheit bedeutet mir alles".

Das Valentins-Brauchtum ist über die USA nach Europa zurückgekehrt. Der Heilige Valentin war Bischof von Terni in Mittelitalien (heute eine bedeutende Industriestadt); er soll Liebenden Blumen aus seinem Garten geschenkt haben. Im Jahr 269 sei er einer Christenverfolgung zum Opfer gefallen. Der Heilige wird heute weltweit als Patron der Liebenden verehrt. (ende)

Rückfragen & Kontakt:

Erzdiözese Wien, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

Tel. 0664/515 52 69

E-Mail: media @ edw.or.at