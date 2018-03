Moser: Alte Volksschule in Dunkelsteinerwald wurde saniert

Land NÖ unterstützt Umbauarbeiten mit 18.000 Euro

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Zahlreiche Gebäude sind Zeugnisse der langen Geschichte Niederösterreichs. Dem Land Niederösterreich ist es ein Anliegen, dass diese Bauwerke nicht nur erhalten bleiben, sondern auch so weit es möglich ist, für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eine Verwendung haben. So auch im Fall des Umbaus der alten Volksschule in der Gemeinde Dunkelsteinerwald. Das Land NÖ unterstützte diese Arbeiten mit 18.000 Euro", informiert VP-Landtagsabgeordneter Karl Moser.

"Die ehemalige Volksschule in Gerolding, einem Ortsteil der Gemeinde Dunkelsteinerwald, ist ein kubisches, zweigeschossiges Gebäude mit Walmdach, dessen Erdgeschoss wohl in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückreicht und das im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts aufgestockt und mit einer Fassadengliederung versehen wurde. In den vergangenen Jahren wurde die ehemalige Schule für eine Nutzung als Gemeindezentrum adaptiert. Dabei wurde das Dach nur ausgebessert und die Fassade putzmäßig saniert und neu gefärbelt. Da die Fenster laut Aussage der Gemeinde nicht mehr repariert werden konnten, wurde in Abstimmung mit dem BDA ein Musterfenster entwickelt, das nun als Ersatz für die bestehenden Fenster in entsprechender Zahl eingesetzt wurde. Die Arbeiten konnten vor wenigen Wochen abgeschlossen werden", erklärt der Melker Landtagsabgeordnete.

"Der Finanzierungsbeitrag des Landes NÖ soll die Marktgemeinde Dunkelsteinerwald bei der Außensanierung der ehemaligen Volksschule unterstützen und soll so Hilfe zur denkmalgerechten Erneuerung eines Profanbaus, der wichtiges baukulturelles Erbe im Zentralraum darstellt, leisten", so Moser.

