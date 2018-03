ÖSTERREICH-Sonntagsfrage: SP 27 Prozent, VP und FP jeweils 25 Prozent

Faymann wäre Sieger. Doch 74 Prozent der Wähler sind mit jetziger Koalition unzufrieden. 52 Prozent wollen sogar Neuwahl.

Wien (OTS) - Wäre heute Wahltag, würde die SPÖ 27 Prozent der Stimmen bekommen, ÖVP und FPÖ jeweils 25 Prozent, die Grünen 13 Prozent und das BZÖ 5 Prozent. So lautet das Ergebnis einer Gallup-Umfrage (800 Befragte, Zeitraum: 11./12. Februar 2011), das in der heutigen Sonntagsausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH veröffentlicht wird. Ein dramatisch schlechtes Zeugnis stellen die Befragten der Koalition aus. Schon 74 Prozent sind mit ihr unzufrieden. Entsprechend deutlich sprechen sich 52 Prozent der Österreicher für Neuwahlen aus, falls sich die Regierung in der Schul- und in der Bundesheerfrage nicht einigt.

Interessant beim Ergebnis der Sonntagsfrage sind die Veränderungen. SPÖ und ÖVP konnten gegenüber der letzten Umfrage um je einen Prozentpunkt zulegen, beide zu Lasten der Grünen. Wahlsieger wäre jedoch klar die SPÖ mit Werner Faymann. Und Schwarz-Blau würde demnach eine knappe Regierungsmehrheit zusammenbringen.

Heftig fällt in der Gallup-Umfrage die Bewertung der derzeitigen Koalition aus. Der Frust in der Bevölkerung ist groß wie nie. 74 Prozent sind mit der Koalition unzufrieden.

Spannend ist das Ergebnis in der aktuellen Wehrpflichtdebatte. 47 Prozent entschieden sich in der repräsentativen Umfrage von Gallup gegen die Wehrpflicht, 44 Prozent dafür.

Eine Frage stellte ÖSTERREICH zur Causa Karl-Heinz Grasser und die Justiz. 45 Prozent der Befragten wollen den Rücktritt von VP-Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, wenn sie es bis zum Sommer nicht schaffen sollte, den Fall Grasser aufzuklären.

