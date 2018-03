Multi-Entry-Turniere übertreffen die Garantiesummen bei FTOPS XIX

Dublin (ots/PRNewswire) - Die Multi-Entry-Turniere

von Full Tilt Poker lassen grosse Jackpots im FTOPS XIX entstehen. Die grössten Turniere mit Garantiesummen kommen aber noch.

Das erste Multi-Entry-Turnier von FTOPS fand am 7. Februar statt. Die 3. Veranstaltung - ein 300 $ + 22 No-Limit-Hold'em (

http://www.fulltiltpoker.com/holdem.php) Schnellpoker*

Multi-Entry-Turnier - bot Spielern die Gelegenheit, sich jeweils bis zu vier Mal anzumelden. Dabei entstand ein Jackpot von 987.300 $, der die Garantiesumme von 250.000 $ bei weitem übertraf.

Am 9. Februar - bei einer FTOPS XIX-Veranstaltung Nr. 10 mit einem 100 $ + 9 $ No-Limit-Hold'em mit maximal 6 Rückgabemöglichkeiten und ein Multi-Entry-Turnier - bestand wieder die Möglichkeit für Spieler, sich bis zu vier Mal anzumelden. Der Jackpot mit 1.523.100 $ stellte eine Verdreifachung der ursprünglichen 500.000 $ Garantiesumme des Turniers dar.

Multi-Entry-Turniere stehen exklusiv bei Full Tilt Poker zur Verfügung. Es handelt sich um ein neues Turnierformat, bei dem sich die Teilnehmer mehrfach zu demselben Turnier anmelden können. Jede Anmeldung verfügt über einen eigenen Chipstapel und wird mit einer eigenen Hand gespielt. So kann der Spieler durch die Beteiligung an verschiedenen Tischen mehrfach an einem Turnier teilnehmen. Die Zutritte der Spieler werden an verschiedene Tische verteilt. Wenn es mehr Zutritte als Tische gibt, werden zwei der Zutritte zu einem "verschmolzen".

Bei dem bis zum 20. Februar laufenden FTOPS XIX handelt es sich um die neueste Ausgabe der Serie der Flaggschiffturniere von Full Tilt Poker. Die Turnierserie wurde auf 45 Veranstaltungen an 14 Tagen ausgeweitet und erzielte eine garantierte Gewinnsumme von 22 Mio. $. Es wird allerdings erwartet, dass die insgesamt erreichte Gewinnsumme wegen der Einführung der Multi-Entry-Turniere erheblich steigt.

Insgesamt bringt FTOPS XIX neun Multi-Entry-Turniere, deren Höhepunkt die Abschlussveranstaltung von FTOPS XIX am 20. Februar ab 17:00 ET sein wird. Die Spieler können sich jeweils bis zu sechs Mal zu der Abschlussveranstaltung anmelden und um ihren Anteil an der 3 Mio. $ Garantiesumme - der höchsten bei FTOPS XIX - kämpfen.

