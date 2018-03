FPK-Darmann: Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes bestätigen die Wichtigkeit des Bettelverbotes in Kärnten

Organisiertem Betteln wird in Kärnten das Handwerk gelegt

Klagenfurt (OTS) - Hoffentlich um eine Erkenntnis reicher sollten die SPÖ-Kärnten, die Grünen sowie jegliche selbsternannte Gutmenschen sein, wenn sie sich die heute in der Kleinen Zeitung publizierten Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes zu Gemüte führen würden, verweist heute FPK-Klubobmann-Stellvertreter LAbg. Mag Gernot Darmann auf die Aussagen von Oberst Gerald Tatzgern, der wörtlich erklärte:

"Ein Bettelverbot ist ein Schritt, um kriminellen Gruppierungen den Nährboden zu entziehen. Denn Bettelei ist eine dramatische Form des Menschenhandels und der Ausbeutung".

"Mit unserem gestern gegen die Stimmen von SPÖ und Grünen beschlossenen Bettelverbot, dass nicht das "passive Betteln" verbietet, sondern die organisierte Bettelei bekämpft, geben wir der Exekutive endlich ein Instrument in die Hand, um aktiv einschreiten zu können. Die SPÖ-Abgeordneten, allen voran Herr Schober, die in der gestrigen Landtagssitzung organisierte Kriminalität naiv überhaupt in Abrede stellten - FPK-LAbg., Grebenjak, selbst Polizist, musste so manchen Unsinn über sich ergehen lassen - sind nun wohl eines Besseren belehrt worden", so Darmann. Denn durch die Zerschlagung einer Bettlerorganisation sei das ganze dramatische Ausmaß der Ausbeutung armer Menschen durch Bettelei deutlich geworden. Die Opfer wurden von den Hintermännern in Rumänien angeheuert und an die Verantwortlichen in Österreich verkauft, je schwerer die Behinderung eines Bettlers, desto höher war der Preis.

"Wer wirklich arm ist, wird in unserem Bundesland, das eines der sozialsten ist, immer Hilfe erhalten. Dafür werden die Freiheitlichen in Kärnten auch Sorge tragen", schließt Darmann

