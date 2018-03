paybox und A1 Bank fusionieren zur neuen paybox Bank AG

A1 Telekom Austria strukturiert M-Payment-Tochtergesellschaften neu:

Wien (OTS) - A1 Telekom Austria gibt eine strukturelle Änderung

bei seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften A1 Bank AG und paybox austria GmbH bekannt: Die beiden Unternehmen werden vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden mit Mitte April zusammengelegt.

Das fusionierte Unternehmen wird als "paybox Bank AG" firmieren und in Zukunft aus einer Hand Finanzdienstleistungen und M-Payment-Services für A1 Telekom Austria, andere Mobilfunkanbieter sowie weitere Kooperationspartner abwickeln.

Sowohl für die bestehenden Kunden der A1 Bank (Herausgeber der A1 VISA Karte) als auch für jene der paybox austria GmbH ("Bezahlen mit dem Handy") ergeben sich durch die Zusammenlegung der beiden Unternehmen keine Veränderungen bei den bestehenden Angeboten. Alle Services der beiden Unternehmen werden uneingeschränkt weitergeführt. Über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der neuen paybox Bank AG und die in Zukunft geplanten zusätzlichen Produkte und Angebote werden alle bestehenden Kunden gesondert informiert.

Vorstände der neuen paybox Bank AG werden Mag. Jochen Punzet und Mag. Thomas Capka, die schon bisher für die Leitung von paybox austria und der A1 Bank verantwortlich zeichneten.

"Mit der Zusammenlegung der beiden Unternehmen können alle Payment-Services in Zukunft effizient mit einer einzigen Banklizenz abgewickelt werden. Die Kunden und Kooperationspartner profitieren von einem zentralen Ansprech- und Vertragspartner für die Abwicklung und Betreuung aller Finanz- und M-Payment-Leistungen", unterstreicht Jochen Punzet die positiven Auswirkungen der Fusion.

