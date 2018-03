Europäische Umfrage enthüllt weibliches Sexualleben: Frauen wünschen sich mehr Intimität!

Wien (OTS) - Eine aktuelle europäische Umfrage im Auftrag von Pfizer unter Frauen zeigt: Frauen wollen durchwegs mehr Sex. Das gilt auch für die Österreicherinnen: 71% wären gerne mindestens einmal pro Woche mit ihrem Partner intim. Derzeit wird jedoch nur 57% dieser Wunsch erfüllt. Jede 4. Frau ist in ihrer aktuellen Beziehung zudem mit Erektionsproblemen des Partners konfrontiert. In einem Ranking der Lustkiller stehen Erektionsprobleme nach schlechtem Atem auf Platz 2. Wenn es um die Behandlung von Erektionsstörungen geht, sind meist die Partnerinnen die treibende Kraft.

Frauen in Österreich: Mehr Sex als deutsche, weniger als portugiesische Frauen

Die vom internationalen Marktforschungsunternehmen Strategy One im Auftrag von Pfizer durchgeführte Online-Umfrage 1) umfasst ein repräsentatives Sample von 2.500 Frauen aus Österreich, Deutschland, Portugal, Spanien und Schweden ab 18 Jahren 2). Im internationalen Vergleich zwischen Süd-, Mittel- und Nordeuropa entspricht das Abschneiden Österreichs dem Klischee: 57% der Österreicherinnen in einer festen Beziehung haben mindestens einmal pro Woche Sex mit ihrem Partner. Damit liegen wir in der Frequenz vor Deutschland (53%) und Schweden (45%), jedoch hinter den ihrem Ruf nach temperamentvollen Damen aus Spanien (68%) und Portugal (81%).

Sex: Es darf ein bisschen mehr sein

Trotzdem bleiben für viele Frauen in ihrer Partnerschaft noch Wünsche offen: Ganze 71% der Österreicherinnen hätten gerne zumindest einmal pro Woche Sex, 44% wären sogar mehrmals wöchentlich oder täglich zu erotischen Erlebnissen bereit. Gleiches gilt für alle Länder der Studie: Frauen hätten gerne häufiger Sex. Fest steht: Ein erfülltes Sexualleben hat auch für Frauen einen hohen Stellenwert. 3 von 4 Österreicherinnen (75%) ist ein erfülltes Sexualleben wichtig. Auch Frauen ab 45 Jahren stellen hier keine Ausnahme dar. Mehr als die Hälfte aller im Rahmen der Umfrage erfassten Frauen (54%) hat mindestens einmal pro Woche Sex.

Jede 4. Frau berichtet von Erektionsproblemen des Partners

Jede vierte Frau gibt an, dass ihr Partner bereits Probleme hatte, eine Erektion zu bekommen oder aufrechtzuerhalten. Insgesamt ist die sexuelle Zufriedenheit bei Frauen, die zugleich über Potenzprobleme ihres Partners berichten, geringer (65% Zufriedenheit vs. 81% Zufriedenheit).

Ranking der Lustkiller: Schlechter Atem mit Abstand an erster Stelle

Die Top 3 der größten Lustkiller der Frauen sind in allen Studienländern schlechter Atem, Erektionsprobleme und Flatulenz. Die gute Nachricht für Österreichs Männer: Die meisten ÖsterreicherInnen lassen sich dafür weder durch Übergewicht, noch durch Schnarchen oder starke Körperbehaarung abtörnen. Besser Acht geben sollte man im Vorfeld intimer Aktion demnach auf die richtige Mundhygiene, ganze 55% der befragten österreichischen Frauen gaben schlechten Atem als Lustkiller Nummer 1 an.

Erektionsprobleme: Folgen für Beziehung und männliches Selbstbewusstsein

Frauen sind sich bewusst, dass Erektionsstörungen in der Beziehung thematisiert werden müssen, ein großer Teil (44%) der Österreicherinnen ist sich aber sicher, dass die Erektionsprobleme keine Auswirkungen auf ihre Beziehung hätten. 26% sagen sogar, dass ein Gespräch darüber sie einander näher bringen würde. Jedoch sind 96% der in Österreich befragten Frauen davon überzeugt, dass Erektionsprobleme negative Auswirkungen auf das männliche Selbstbewusstsein mit sich bringen. 21% rechnen mit weniger Sex und weitere 15% glauben, dass das Thema zu Spannungen führen könnte. 14% befürchten auch einen Vertrauensverlust wenn nicht über das Problem gesprochen wird. Letzteres ist Frauen ganz besonders wichtig.

Frauen brechen das Schweigen!

Frauen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Schweigen zu brechen und den Partner zu einem Arztbesuch zu ermutigen. Auch ein möglichst lockerer gemeinsamer Umgang mit dem Thema kann natürlich hilfreich sein. Ein Arztbesuch ist der erste Schritt zurück in ein erfülltes Sexualleben. Ganze 86% der Österreicherinnen wären bereit, mit ihrem Partner ein Gespräch zu initiieren (61% sehr wahrscheinlich, 25% ziemlich wahrscheinlich). Dafür wären sie auch bereit, über ihren Schatten zu springen, denn 52% aller befragten Frauen befürchten, dass ihrem Partner oder ihnen selbst das Gespräch peinlich sein könnte. 80% der Österreicherinnen sind sich bewusst, dass zur raschen Lösung von Erektionsproblemen ein Besuch bei einem Facharzt ratsam ist und würden ihren Partner dazu ermutigen.

Pfizer unterstützt glückliches Liebesleben

In Österreich sind rund 300.000 Männer von mittlerer bis schwerer Erektiler Dysfunktion betroffen 3). Immer noch leiden die Männer im Durchschnitt drei Jahre lang unter Erektionsproblemen, bevor sie sich entschließen, einen Arzt aufzusuchen. Wichtig ist, möglich rasch die richtigen Schritte zurück zu einem glücklichen und unbeschwerten Liebesleben zu setzen. Die Lösung kann heute so einfach sein, dass es keinen Grund gibt, auf die "schönste Nebensache der Welt" zu verzichten!

PDE-5 Hemmer - seit 1998 mit entsprechendem Rezept in der Apotheke erhältlich - verhelfen vielen Paaren weltweit zu einem erfüllteren Sexualleben. "Partnerschaften dabei zu unterstützen, die sexuelle Erfüllung und Zufriedenheit in langjährigen Beziehungen aufrecht zu erhalten, ist für Pfizer erklärtes Ziel. Viele Beziehungen leiden jedoch nach wie vor unter der Sprachlosigkeit, die mit Erektionsstörungen verbunden ist. Es ist uns ein Anliegen, auch Frauen dazu zu ermutigen, durch ein Gespräch den ersten Schritt zu tun", so Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer von Pfizer Austria.

Terminerinnerungsservice: Achtung Valentinstag!

Seit 2008 greift Pfizer den Männern auch abseits des Schlafzimmers unter die Arme: Österreichs erster online-Männerbeziehungsservice unter www.stehtzummann.at erinnert verlässlich und kostenlos per E-Mail oder SMS an alle wichtigen Beziehungstermine und liefert Männern alle 14 Tage Beziehungstipps, um in der Liebe trotz Alltag am Ball zu bleiben. Einfach eintragen unter www.stehtzummann.at

"Vorspiel": Ab 14.2. einfach kostenlos bestellen auf www.stehtzummann.at

Das Vorspiel ist ein hochwertiges Brettspiel, bestehend aus Spielplan, Würfel, einer männlichen und einer weiblichen Spielfigur sowie je 18 Aktionskarten in 3 Kategorien (Liebesdienst, Bettgeflüster, harte Fakten). 1.000 Exemplare können anlässlich des Valentinstages (14.2.2011) kostenlos online bestellt werden - so lange der Vorrat reicht. Wer den Spielverlauf ganz seinen individuellen Vorstellungen anpassen möchte, kann Wünsche und Ideen in sein "Vorspiel" einfließen lassen und zusätzlich online sein ganz persönliches Aktionskarten-Set erstellen!

Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere Welt

Pfizer erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet moderne Arzneimittel für alle Lebensphasen von Mensch und Tier - und das schon seit über 160 Jahren. Mit einem der höchsten Forschungsetats der Branche (2009: 7,7 Milliarden US-Dollar) setzt Pfizer, mit Hauptsitz in New York, neue Standards in verschiedensten Therapiegebieten wie Atemwegserkrankungen, Augenheilkunde, Frauen-und Männergesundheit, Gehirn und Nervensystem, Hämophilie, Haut, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Impfstoffe, Infektionen, Krebs, Rheuma, Schmerz, Transplantation, Verdauung und Wachstumshormone. Weltweit arbeiten bei Pfizer rund 100.000 Menschen daran, Krankheiten zu heilen, zu lindern oder erträglicher zu gestalten. Pfizer ist heute in über 150 Ländern mit Niederlassungen präsent und erzielte im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar. Rund um den Globus forschen etwa 13.000 Wissenschaftler in einem internationalen Netzwerk gemeinsam an modernen Arzneimitteln.

In Österreich gliedert sich das Unternehmen in drei Geschäftsfelder: Rezeptpflichtige Medikamente, rezeptfreie Produkte sowie Tiergesundheit. Pfizer Corporation Austria ist ein wichtiger Partner der medizinischen Forschung und Entwicklung in Österreich. Um mehr über unseren Einsatz zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.pfizer.at.

1) Strategy One - Partners Survey, August 2010

2) Einschlusskriterium war eine Beziehung mit einem Partner ab einem Alter von 35 Jahren. 96% der Teilnehmerinnen waren zwischen 25 und 65 Jahren alt. 3) Esterbauer B, Jungwirth A. Erectile dysfunction. Wien Med Wochenschr. 2009;159(21-22):529-34

Rückfragen & Kontakt:

Pfizer Corporation Austria

Pressekontakt

Mag. (FH) Christine Dunai

Manager Public Affairs

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H.

FN 126844k HG Wien, DVR: 00 40 79 7

Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wien

Tel.: +43 1/521 15 - 673

Mobil: +43 676 892 96 673

Mail: christine.dunai @ pfizer.com

Internet: www.pfizer.at



eXakt PR

Dr. Andrea Hasner

Wällischgasse 8, 1030 Wien

Tel.: 01/890 27 76 - 0

E-Mail: hasner @ exakt-pr.at