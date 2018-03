Zwischenbilanz der Territorialen Beschäftigungspakte (TEP)

Innovative Maßnahmen zur Integration am österreichischen Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - In den Jahren 2010-2011 werden von acht TEPs in Österreich insgesamt 62 Modellprojekte zur Verbesserung der Integration arbeitsmarktferner Personen umgesetzt. Die nun vorliegende Publikation liefert einen Einblick in dieses Engagement:

Nur nachhaltig angelegte Maßnahmen können Personenkreise mit multiplen Problemlagen, wie Langzeitarbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug, Ausbildungsdefizite, Migrationshintergrund, Schulden u.a., erfolgreich in den Arbeitsmarkt reintegrieren. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Österreich einen eigenen Schwerpunkt, den SP3b im ESF-Programm (Europäischer Sozialfonds) Beschäftigung Österreich 2007-2013, definiert.

Die politik- und institutionenübergreifende Zusammenarbeit der Partnerinstitutionen der österreichischen Beschäftigungspakte (TEP) bildet ein wichtiges Politikinstrument und die organisatorische Voraussetzung für die kooperative Planung und Umsetzung integrativer Maßnahmen.

Die österreichischen TEPs werden von der bundesweiten Koordinationsstelle (Kooo) begleitet. Diese wurde 1999 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales am Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) eingerichtet.

Weitere Informationen unter: www.pakte.at und www.esf.at

Die Publikation kann kostenlos bestellt werden: kooo @ zsi.at

Gefördert durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK).

