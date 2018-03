Ernst gemeint, aber nicht ernst genommen (von Markus Kaufmann)

Ausgabe 8. Feb. 2011

Klagenfurt (OTS) - Der Startschuss für das Bildungsvolksbegehren ist gefallen. Ex-Vizekanzler Hannes Androsch und seine Mitstreiter sammeln Unterschriften für eine neue, bessere Bildungspolitik. Doch was kann ein Volksbegehren in Österreich eigentlich bewirken? Genau genommen nicht viel. Das zeigt ein Blick auf bisherige Volksbegehren. Selbst wenn Androsch und Co. die Grenze von 100.000 Unterstützern knacken und das Thema Bildung deshalb im Parlament behandelt werden muss, wird sich an den festgefahrenen Positionen der Bundespolitik wohl kaum etwas ändern. Die SPÖ wird sich weiter für eine gemeinsame Schule stark machen und die ÖVP wird weiter mauern, weil sie die bildungspolitischen Ziele ihres Koalitionspartners nicht teilt. Es ist das grundlegende Problem von Volksbegehren in Österreich, dass sie einfach zu wenig Gewicht haben. Zum einen ist das Interesse der Bürger meist nur sehr beschränkt, zum anderen nimmt die hohe Politik Volksbegehren nicht wirklich ernst. Es müsste sich also auf beiden Seiten etwas ändern.

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Tageszeitung

Chefredaktion

Tel.: 0463/512000-502

redaktion @ ktz.at