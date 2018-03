WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Stolz und Vorurteil - von Michael Laczynski

Bei dem Weg aus der Krise ist eine Portion Demut vonnöten

Wien (OTS) - Es ist das größte Comeback seit Lazarus. Noch vor wenigen Jahren galt Deutschland als der kranke Mann Europas:

Strukturell petrifiziert, auf die altmodische Produktion von Maschinen konzentriert, der Arbeitsmarkt bis zur Erschöpfung reguliert, die Politik ritualisiert, die Unternehmen von den Gewerkschaften drangsaliert - kurz gesagt, ein Bild des Elends. Der Autor dieser Zeilen kann sich noch an die britische EU-Präsidentschaft im Jahr 2005 erinnern, als der damalige Botschafter Großbritanniens in Wien Deutschland (nicht ohne eine kleine Portion Schadenfreude) zum unverbesserlichen Schlusslicht der Union erklärte.

Rückblickend betrachtet fällt es natürlich leicht, sich über Fehlurteile lustig zu machen. Vor allem dann, wenn die Ereignisse einen derart anderen Lauf genommen haben als dies noch vor sechs Jahren den Anschein hatte. Aus dem britischen Wirtschaftswunder ist spätestens seit dem Ausbruch der Finanzkrise die Luft raus, in der Downing Street 10 will man dem rezessionsgeplagten Land lieber heute als morgen eine zweite industrielle Revolution verordnen - und das exportgetriebene, wettbewerbsfähige Deutschland hat gut lachen.

Die von den Apologeten des angelsächsischen Casino-Kapitalismus einst kritisierten sozialpartnerschaftlichen Strukturen haben sich in Krisenzeiten bestens bewährt, das international bewundete Kurzarbeit-Modell ist da nur ein Beispiel. Deutschlands Arbeitgeber-Präsident Dieter Hundt kann also mit gutem Grund stolz sein auf die deutsche Performance (mehr dazu auf Seite 2).

Dennoch sollte sich Berlin vor zu viel Stolz hüten, denn dieser kann ja bekanntlich in Hochmut umschlagen. Zunächst einmal sind die gestrauchelten EU-Mitglieder genauso wenig hoffnungslos wie es Deutschland vor wenigen Jahren war. Auch sollten wir keine neuen Vorurteile in die Welt setzen: Der südliche Rand der EU ist nicht zur ewigen Krise verdammt, Griechenland und Co. können aus ihren Fehlern lernen.

Eine gewisse Demut ist auch bei dem Weg aus der Krise vonnöten. Reformen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sind zwar schön und gut, aber man darf nicht vergessen, dass Irland noch vor Kurzem als mustergültig auf internationalen Wettbewerb getrimmt galt. Das Problem waren nicht die irischen Firmen, sondern die Finanzbranche -und in diesem Bereich (Stichwort marode Landesbanken) hat auch Berlin seine Hausaufgaben bis dato nicht wirklich erledigt. Der heutige Stolz wird erst dann gerechtfertigt sein, wenn Deutschland in fünf Jahren genauso gut da steht wie heute.

