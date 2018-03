SJNÖ: Wehrpflicht und Bundesheer abschaffen!

Katastrophenschutz neu aufstellen - Bezirksfeuerwehrzentralen zu Katastrophenschutzzentren ausbauen

Wien (OTS) - Das Bundesheer den verteidigungspolitischen Gegebenheiten anpassen und auf neue Beine stellen, fordert der Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend (SJ) Niederösterreich, Andreas Beer. Die Frage nach der Wehrpflicht stelle sich dann, so Beer, in dieser Form auch nicht mehr. Denn durch die Einführung eines professionellen Katastrophenschutzdienstes und der damit verbundenen Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen in diesem Bereich würden keine Präsenzdiener mehr benötigt.

Da es keine militärische Bedrohung für Österreich gebe, stelle sich die Frage, ob es dann sinnvoll sei, in unnötigen Geldverbrennungsaktionen mit Panzern durch die Gegend zu fahren und auf Truppenübungsplätzen herumzuschießen. "Alleine eine Eurofighter Betriebsstunde kostet 74.000,- Euro. Dieses Geld könnte viel sinnvoller für einen angemessen bezahlten Sozial- und Katastrophenschutzdienst eingesetzt werden.", ist Beer überzeugt.

Das von Sozialminister Hundstorfer vorgesehene Modell als Zivildienstersatz sieht beispielsweise ein kollektivvertragliches Mindestgehalt vor, also eine Anstellung in Verbindung mit einer sozialen Tätigkeit. Andreas Beer ist der Meinung, dass man hier noch einen Schritt weiter gehen könnte: "Die Abschaffung des Wehr- und Zivildienstes bietet die große Chance im Pflege- und Sozialbereich arbeitsmarktpolitische Initiativen zu setzten. Durch die Schaffung fair bezahlter Jobs können zahlreiche Menschen entsprechend ausgebildet und in Beschäftigung gebracht werden, um die Qualität unsers Sozialsystem zu steigern und es nachhaltig abzusichern".

Befürworter des Heeres berufen sich immer wieder auf die Komponente des Katastrophenschutzes. Beer lässt dieses Argument nicht gelten:

"Schon heute tragen die Hilfsorganisation, allen voran die Feuerwehr, die Hauptverantwortlichkeit des Katastrophenschutzes. Vorallem benötigen wir ja für den Katastrophenschutz kein verrostetes Kriegsspielzeug mehr!" Das bestätigt auch der NÖ Landesfeuerwehrkommandant Josef Buchta, der sich laut Berichten des "Standard" vorstellen kann, in Zukunft die Hilfsdienstaufgaben des Heeres zu übernehmen. Beer schlägt in dieselbe Kerbe und fordert daher die Umwandlung des Bundesheeres in einen professionellen Katastrophenschutz. Er schlägt in dieser Debatte vor, die Bezirkfeuerwehrzentralen zu Katastrophenschutzzentren auszubauen:

"Ich bin davon überzeigt, dass dadurch im Ernstfall schneller und effizienter Hilfe geleistet werden kann! Zusätzlich werden in den Bezirken Arbeitsplätze geschaffen und die Synergien mit den Feuerwehren könnten so besser genutzt werden." (Schluss)

