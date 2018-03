EANS-Adhoc: i:FAO Aktiengesellschaft / i:FAO übertrifft Vorjahre mit neuen Rekordzahlen bei Umsatz, EBITDA, EBIT und EAT. Dividende soll 0,70 Euro betragen.

07.02.2011

i:FAO Aktiengesellschaft wächst unvermindert schneller als der Markt. Der Geschäftsbericht 2010 (1. Januar bis 31. Dezember 2010) wird bereits am 9. Februar 2011 vorgelegt. Das Geschäftsjahr 2010 war durch das weiter sehr gut laufende Geschäft der i:FAO Group GmbH geprägt, die mit der Software-as-a-Service Software cytric das Planen, Buchen, Abrechnen und das Management von Geschäftsreisen kostensparend ermöglicht. Im Vergleich zu dem Spitzenjahr 2009 wurde die Nutzung erneut gesteigert. Damit hat sich das Geschäftsmodell der i:FAO die Unternehmen mit Enterprise Software für Geschäftsreisen aus der Cloud zu versorgen erneut bestätigt. In allen Bereichen des operativen Geschäfts wurden Rekordwerte erzielt. Das starke Wachstum, bei gleichzeitig strenger Kostenkontrolle, führt zu steigenden Gewinnen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurde die Nutzung um mehr als 28% sehr beeindruckend gesteigert.

Zu dem guten Geschäftsergebnis hat das Bestandsgeschäft und zudem steigender Umsatz von Neukunden beigetragen. Das cytric System wurde erneut in wesentlichen Funktionen ausgebaut und mit erweitertem Kundennutzen versehen.

Dazu gehören der cytric Travel Wizzard(tm) und der cytric Mobile Companion (für iPhone und BlackBerry).

Um den Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb weiter zu vergrößern, wurden die Kapazitäten für Forschung und Entwicklung auch in 2010 ausgebaut. Außerdem ist zusätzliches Personal in den kundenzugewandten Bereichen eingestellt worden.

Auszug aus dem Geschäftsbericht 2010 für den i:FAO Konzern (2009 in Klammern):

(In tausend Euro)

Umsatzerlöse steigen +9,3% auf 11.634 (10.647)

EBITDA steigt +11% auf 3.661 (3.295)

EBIT steigt +15,8% auf 3.283 (2.836)

(In Euro)

Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert) 0,67/0,67 (0,63/0,62)

(In tausend Euro)

Eigenkapital 14.666 (13.795)

(In Prozent)

Eigenkapitalquote 94% (93%)

- Ausführliche Informationen sind dem Geschäftsbericht 2010 zu entnehmen. Dieser steht am 9. Februar 2011, ab ca. 11.00 Uhr, unter www.ifao.net als .pdf Datei zum Download zur Verfügung. -

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung die Auszahlung einer Dividende von 0,70 Euro vor.

Die Aktionäre der i:FAO Aktiengesellschaft sollen für das Geschäftsjahr 2010 eine um 40% erhöhte Dividende von 0,70 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie erhalten. Dieser Empfehlung des Vorstands für einen entsprechenden Vorschlag an die Hauptversammlung stimmte der Aufsichtsrat des Unternehmens auf seiner Sitzung am 7. Februar 2011 zu. Der Dividendenvorschlag ergibt einen Ausschüttungsbetrag von rund 3,7 Mio. Euro.

Die Auszahlung soll am Tag nach der Hauptversammlung erfolgen.

Geschäftsjahr 2011

Der Vorstand der i:FAO Aktiengesellschaft beurteilt die Geschäftsentwicklung für 2011 gut und rechnet mit einem Konzernüberschuss. Mit der weiter sehr dynamischen Produktentwicklung des Flaggschiffproduktes cytric R10 mit cytric EXPENSE ist i:FAO bestens gerüstet.

Der Vorstand

