Maschinenring und Landwirte liefern Wärme: 30. Biomasse-Heizanlage in Betrieb

Linz (OTS) - Nachwachsende, CO2-neutrale und unabhängige Energieformen gewinnen angesichts der steigenden Rohölpreise und der Klimaentwicklung zunehmend an Bedeutung. Der Maschinenring in Oberösterreich hat auf diesen Trend reagiert und in Zusammenarbeit mit den Landwirten vor Ort das neue Geschäftsfeld Wärmecontracting mit Biomasse aufgebaut. Anlässlich der Umsetzung des 30. Biomasse-Heizwerks in Oberösterreich wurde gemeinsam mit Agrarlandesrat Max Hiegelsberger eine erfolgreiche Bilanz gezogen.

