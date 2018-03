LR ANSCHOBER: Heizölpreise steigen immer mehr - Förderungsaktion für Ölkessel treibt Menschen in die Preisfalle

OÖ. Energie-Landesrat fordert Aus für verantwortungsloses Locken in die Energiearmut

Linz (OTS) - Im vergangenen Jahr sind die Preise für Heizöl neuerlich im Jahresdurchschnitt um 22,5 Prozent gestiegen. Anschober:

"Und das ist leider nur der Beginn. Der Förderhöhepunkt bei Öl ist überschritten, die Nachfrage steigt, das wird die Ölpreise in den nächsten Jahren weiter nach oben treiben. Dazu kommen regionale Krisen wie jetzt in Ägypten. Aktuell liegt der Ölpreis über 100 Dollar und hat sich damit seit 2008 verdreifacht. Im vergangenen Jahr alleine musste ein Anstieg um 20 Prozent verzeichnet werden. Wer jetzt Menschen in die Neuanschaffung eines Ölkessels lockt, der die Betroffenen für zumindest 20 Jahre an die Verwendung von Heizöl bindet, agiert nicht nur umweltpolitisch verantwortungslos, sondern verstärkt damit auch soziale Probleme", fordert Oberösterreichs Energielandesrat ein Aus für die aktuelle Förderaktion und stattdessen mehr Mittel für Energieberatung sowie die Förderung von Effizienztechnologien und Erneuerbare Energieträger.

Bis 2016 will ein Verein aus dem Umfeld der Ölwirtschaft mit Unterstützung aus Wirtschaftskammer und Wirtschaftsministerium den Erwerb von neuen Ölkessels mit jährlich 2000 Euro fördern.

