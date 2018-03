Hotel Molzbachhof schwört auf "Elementare Heilkräfte"

Aktivierung der Selbstheilungskräfte mit der Kraft der Natur nach Dr. Hofmeister

Kirchberg am Wechsel (TP/OTS) - Das Hotel Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel erweitert sein umfangreiches Wohlfühl-Angebot. Nach der Methode der "Elementaren Heilkräfte" hat der Vorzeigebetrieb gemeinsam mit Dr. med. Wolfgang Hofmeister ein neues Angebot zur Gesundheitsvorsorge entwickelt. Im Mittelpunkt des naturnahen Wohlfühlprogramms stehen die vier Elemente Wasser, Luft, Feuer und Erde. Nach dem Vorbild der Natur sollen die Selbstheilungskräfte aktiviert werden.

"Dr. med. Wolfgang Hofmeister ist nicht nur ein Experte für "Elementare Heilkräfte", sondern auch ein kompetenter Arzt und engagierter Partner. Mit seiner Unterstützung und Expertise können wir unseren Gästen ein naturbezogenes Urlaubsangebot für ihre Gesundheitsvorsorge anbieten", so der Hotelier Peter Pichler.

Das Prinzip der "Elementaren Heilkräfte" ist einfach: Inspiriert von Flora und Fauna und den vier Elementen wurde ein vielseitiges Bewegungs- und Wohlfühlprogramm erstellt. Einfache Bewegungsabläufe stärken den Körper, entspannen den Geist und zentrieren das Bewusstsein. Üppige Wiesen und Felder, glasklares Wasser und sauerstoffreiche Luft sind die natürlichen Ressourcen rund um den Molzbachhof. Ein idealer Ort, um zur Ruhe zu kommen und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Das Element Feuer wird durch das Bewegungsangebot und die Ernährung am Molzbachhof ergänzt.

Besonderen Wert legt der Molzbachhof dabei auf individuelle Beratung. In einem ausführlichen Informationsgespräch wird der persönliche Elementtyp und Energiestatus des Gastes bestimmt. Das Ergebnis bildet die Basis für das persönlich abgestimmte Wohlfühl-Programm nach den vier Elementen. Dabei kann der Gast aus drei Elemente-Angeboten wählen:

Zum Kennenlernen bietet der Molzbachhof ein spezielles "Elemente Schnuppern" an. Hier steht das Prinzip und die Wirkung der elementaren Heilkräfte nach Dr. Hofmeister im Zentrum.

Die "Meisterkur" mit Entgiftungstage, Teilfastentage und Aufbautage dauert insgesamt elf Tage. Körper und Geist werden von Ballast befreit und mit Bewegung und Übungen in gesunder Natur harmonisiert.

Die 7-tägige "Elementare Reinigung" erfolgt in drei Schritten:

Loslassen vom Alltag, erfahren mit allen Sinne und langsame Rückkehr. Der Gast erhält einen theoretischen und praktischen Einblick in das System der "Elementaren Heilkräfte". Dabei werden die Reinigungssysteme bis in den Zellbereich aktiviert. Elemente-Übungen, geführte Spaziergänge, spezielle Massagen und Bäder und persönlich abgestimmte Ernährung sind die Schwerpunkte in diesem Package.

Der Molzbachhof bietet seinen Gästen eine große Auswahl an Bädern, Massagen und Kosmetik-Anwendungen. Die Saunalandschaft mit verschiedenen Saunen und Dampfbädern bildet das Herzstück des Wellness-Bereiches. Im Paradiesgartl des Molzbachhofes entspannen die Gäste. Kulinarisch werden die Gäste mit regionaltypischen Gerichten verwöhnt. Darüber hinaus bietet der Molzbachhof den perfekten Rahmen für private und geschäftliche Feiern und Feste.

Weitere Informationen zu den Angeboten am Molzbachhof finden Sie unter http://www.molzbachhof.at

