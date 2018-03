Tipp 3-Bundesliga powered by T-Mobile: Sky zeigt alle 85 Partien im Frühjahr live - einzeln oder in der Konferenz

Andreas Herzog, Heribert Weber und Roland Kirchler analysieren den Frühjahrs-Auftakt

Die tipp 3-Bundesliga mit der Sky Sport App live auf dem iPad, iPhone und iPod touch

"Talk und Tore" - die Spieltagsanalyse immer im Anschluss an das Sonntagsspiel

Auf Sky ist die tipp 3-Bundesliga zu Hause. Nur Sky zeigt alle 85 Partien im Frühjahr live im österreichischen Fernsehen. Zusätzlich kann die tipp 3-Bundesliga auch auf dem iPad live verfolgt werden. Die Sky Sport App präsentiert alle Spiele einzeln oder in der Konferenz. Zum Auftakt überträgt Sky die Partie Austria Wien gegen den Herbstmeister SV Ried live und exklusiv aus der Generali Arena. Ab 15.30 Uhr begrüßt Moderatorin Elisabeth Gamauf gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog die Zuschauer. Im Anschluss ab 18.00 Uhr greift Verfolger Sturm Graz ins Geschehen ein. Die Grazer empfangen im Steirer-Derby den SV Kapfenberg. Sky berichtet exklusiv in HD. Parallel live überträgt Sky das Kellerderby zwischen dem LASK und Mattersburg sowie das Auswärtsspiel von Rapid bei Wr. Neustadt. Sky Experte Heribert Weber analysiert die Begegnungen an der Seite von Moderator Thomas Trukesitz. Am Sonntag berichtet Sky vom West-Derby zwischen Wacker Innsbruck und Salzburg live. Gerfried Pröll und Sky Experte Roland Kirchler melden sich ab 15.30 Uhr aus Innsbruck Den Abschluss des Bundesliga-Spieltags auf Sky markiert "Talk und Tore". Moderator Thomas Trukesitz begrüßt in der ersten Sendung nach der Winterpause am Sonntagabend um 18.00 Uhr wieder hochkarätige Gäste. Sky Abonnenten können das Live-Fußball-Angebot aus der tipp 3-Bundesliga auch außerhalb der eigenen vier Wände auf dem iPad mitverfolgen: Die Sky Sport App präsentiert über 3G und WiFi alle Spiele einzeln und in der Konferenz. Dazu gibt es alle Spiele der UEFA Champions League, die Top-Spiele der UEFA Europa League und internationalen Fußball wie zum Beispiel Top-Begegnungen aus der englischen Premier League, die größten internationalen Golf-Events, Formel 1, die besten Spiele der Deutschen Eishockey Liga sowie der heimischen Admiral Basketball Bundesliga, Tennis und vieles mehr. Über WiFi ermöglicht die Sky Sport App für das iPad auch den Empfang aller Spiele der Deutschen Bundesliga. Neben der Sky Sport App für das iPad bietet Sky die Sky Sport Mobile App für das iPhone und den iPod touch an, über die die tipp 3-Bundesliga über WiFi und 3G empfangbar ist. Bis Ende Februar 2011 genießen alle Sky Abonnenten die Inhalte der Sky Sport App kostenlos. Die tipp 3-Bundesliga powered by T-Mobile am Wochenende live auf Sky: FK Austria Wien - SV Josko Ried, Samstag, 15.30 Uhr auf Sky Sport Austria Sky Konferenz, Samstag, 18.00 Uhr auf Sky Sport Austria SK Puntigamer Sturm Graz - KSV Superfund, Samstag, 18.00 Uhr auf Sky Sport und Sky Sport HD2 SC Magna Wr. Neustadt - SK Rapid Wien, Samstag, 18.00 Uhr auf Sky Sport LASK - SV Mattersburg, Samstag, 18.00 Uhr auf Sky Sport FC Wacker Innsbruck - Red Bull Salzburg, Sonntag, 15.30 Uhr auf Sky Sport Austria "Talk und Tore", Sonntag, 18.00 Uhr auf Sky Sport Austria Rückfragehinweis:

~