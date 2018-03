Science-Leserforum: Österreichisches Kolleg unterstützt "Durchbruch des Jahres"

Ein Mekka der Homöopathieforschung liegt in der Steiermark (Seggau)

Wien (OTS) - Das Interuniversitäre Kolleg Graz / Schloss Seggau errang einen Achtungserfolg. Das Leserforum der renommierten US-amerikanischen Zeitschrift Science veröffentlichte unter "Wissenschaftliche Durchbrüche des Jahres 2010" Daten einer internationalen Analyse von Wirksamkeitsstudien in der Homöopathie. Dazu der Projekt-Koordinator und Leiter des Interuniversitären Kollegs Prof. P.C. Endler: "Das zeigt, dass auf einem umstrittenen Gebiet sachliche Forschung und interdisziplinäre Diskussion, wie wir es am Interuniversitären Kolleg pflegen, Sinn macht".

Das Grundprinzip der Homöopathie, das so genannte Ähnlichkeits-Prinzip, (similia similibus curentur) gilt als umstritten, wie auch die Wirksamkeit von extrem verdünnten Substanzen. Dazu Endler: "Die analysierten Daten zeigen:

Homöopathische Verdünnungen wirken, zu klären wäre noch - wie?".

Das Interuniversitäre Kolleg (www.inter-uni.net) ist nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Erwachsenen-Bildung tätig. Der EU-geförderte Lehrgang "Complementary Health Sciences" hebt persönliche und wissenschaftliche Kompetenzen von Personen in gesundheitsnahen Berufen, wie TherapeutInnen, ÄrztInnen, PharmazeutInnen, Forschungsinteressierte, u.s.w. Die Anwärter sollten Pioniergeist mitbringen, um komplexe Themen anzupacken. Endler's Credo: "Am Interuniversitären Kolleg darf im ethischen Rahmen alles untersucht werden, was sich in eine konkrete Forschungsfrage fassen lässt. Wir sind stolz auf unseren didaktischen Ansatz, sowie die akademische Offenheit unserer Mitarbeiter und Studierenden."

Das Interuniversitäre Kolleg ist ein wichtiger Partner der SCIgenia GmbH (www.scigenia.com). Die Firma SCIgenia hilft Ideen und Projekte zu realisieren, sie unterstützt originelle Köpfe mit Projekt-Design, -Entwicklung und -Management.

