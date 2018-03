Neues Volksblatt "Bundesstaat" (von Michael KALTENBERGER)

Ausgabe vom 4. Februar 2011

Linz (OTS) - Artikel 2.

(1) Österreich ist ein Bundesstaat.

(2) Der Bundesstaat wird gebildet aus den selbstständigen Ländern:

Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien.

So steht es in der Bundesverfassung.

Nimmt man alles zusammen, was in der letzten Zeit zusammengelegt oder abgeschafft werden sollte, von den Gemeinden bis zu den Landesschulräten, und nimmt man alles zusammen, was in der letzten Zeit an Kompetenzübertragungen von den Bundesländern zum Bund gefordert worden ist, von der Schule bis zur Gesundheit, dann kann man den Artikel 2 des Bundesverfassungs-Gesetzes ersatzlos streichen. Dann wäre es aus mit dem Föderalismus in Österreich. Dann wären wir dort, wo uns die Zentralisten gern hätten: in einem Staat, in dem alles nach der Wiener Pfeife zu tanzen hat.

Soweit darf es aber nicht kommen! Noch leben wir, wie es in der Verfassung heißt, in einem Bundesstaat, der aus selbstständigen Ländern gebildet wird. Wobei die Betonung auf selbstständig liegt. Und das ist gut so, wie ein Vergleich Österreichs mit anderen Ländern und wie - bei aller Bescheidenheit - ein Vergleich Oberösterreichs mit anderen Bundesländern zeigt.

