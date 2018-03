SPÖ Babler: Nicht nur die Wehrpflicht, sondern generell das Militär abschaffen!

Katastrophenschutz neu in den zivilen Institutionen organisieren!

Wien (OTS) - "Mut und Konsequenz in der verteidigungspolitischen Debatte" forderte heute der geschäftsführende Stadtparteivorsitzende der SPÖ Traiskirchen und Landesparteivorstandsmitglied, STR Andi Babler ein. Babler war selbst nach Ableistung seines Präsenzdienstes für kurze Zeit Berufssoldat und auch Angehöriger der Miliz, sowie in der parlamentarischen Bundesheer- Beschwerdekommission tätig.

"Wenn das vorherrschende und absehbare klassisch-militärische Bedrohungspotential gegen Österreich in der Realität nicht vorhanden ist, ist es an der Zeit generell über die Sinnhaftigkeit einer militärischen Landesverteidigung zu diskutieren", so Babler.

Und Andi Babler weiter: "Das Heer aufrecht zu erhalten, nur um bei etwaigen Katastropheneinsätzen unterstützend tätig zu werden, ist erstens teuer und zweitens vollkommen falsch. Zielführender wäre es, die vorhandenen Geräte und Infrastrukturen (von Baggern über Baugeräte und Wasseraufbereitungstechnik bis hin zu Sandsäcken), die momentan im Bundesheer für den Katastrophenschutz vorgesehen sind, den zivilen Institutionen wie Feuerwehr, Rettungs- und Zivilschutzverbänden zu übergeben und diese dann auch finanziell besser zu fördern, anstatt ein Militärrelikt namens Bundesheer dafür weiter zu betreiben."

"Ein weiterer von einigen genannter Grund, militärische Strukturen aufrecht zu erhalten, ist die geforderte Teilnahme an internationalen Kriegseinsätzen, zukünftig wahrscheinlich vorwiegend für die EU", so der geschäftsführende Stadtparteivorsitzende.

Dazu stellte Andi Babler folgendes fest: "Mit einer Abschaffung der militärischen Struktur müsste Österreich auch nicht mehr an den Euro-Battle der EU mitwirken und könnte endlich wieder einmal eine tatsächliche, aktive und glaubwürdige Neutralitätspolitik betreiben."

Babler fasst sein Modell auf folgende 5 Punkte zusammen:

1. Generelle Abschaffung des Bundesheers 2. Somit auch kein Zwangsdienst mehr für junge Menschen 3. Bessere Ausrüstung und finanzielle Basis für den Katastrophenschutz für Feuerwehren, Rettungsorganisationen und Zivilschutzverbände 4. Keine Mitwirkung an EU-Battlegroups und sonstigen internationalen Kampfeinsätzen 5. Stattdessen Rückkehr Österreichs zu einer glaubwürdigen aktiven Neutralitätspolitik

"Die schlimmsten Versionen sind jedenfalls Berufsheervarianten. Und in Richtung meiner SPÖ sei hier trotzdem der Denk-Hinweis auf den kommenden Jahrestag und die Gedenkfeiern zum 12. Februar 1934 gestattet", so Babler abschließend. (schluss)

