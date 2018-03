Finale der "Seitenblicke Night Tour": 309.047 Euro für "Licht ins Dunkel"

Beim großen Galaabend mit Versteigerung griff die Prominenz tief in die Tasche und sorgte für einen neuen Spendenrekord

Wien (OTS) - Bereits zum 14. Mal organisierten die "Seitenblicke" ihre "Night Tour" zugunsten der Aktion "Licht ins Dunkel". In Kooperation mit zahlreichen Lokalen und Veranstaltern finden jedes Jahr Promi-Events statt, über die die "Seitenblicke" berichten und deren Erlös der Hilfsaktion zugute kommt. Das Finale der diesjährigen "Seitenblicke Night Tour" fand gestern, am Mittwoch, dem 2. Februar 2011, traditionsgemäß in den Studios der Interspot-Film statt. Produzentenehepaar Inge und Rudolf "Purzl" Klingohr luden zum Charity-Galadiner, ausgerichtet von Do & Co. und den Fernsehköchen Andi Wojta und Alex Fankhauser - und zahlreiche Prominente waren gekommen: Neben ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, Sissy Mayerhoffer, ORF-Verantwortliche für "Licht ins Dunkel" und Geschäftsführerin Christine Tschürtz-Kny ebenso anwesend: Christian Ludwig Attersee, "Licht ins Dunkel"-Begründer Kurt Bergmann, Konstanze Breitebner, Michael Dobersberger, Maggie Entenfellner, Eva Fuchs, Ing. Robert Glock, Ex-Sportchef Hans Huber, Christine Kaufmann, Konstantin Klien, Dr. Georg Kraft-Kinz, Mediaprint-Geschäftsführer Mag. Thomas Kralinger, Uwe Kröger, Marika Lichter, Monika Lindner, Kurt Mann,Juwelierfamilie Mazbani, Susanne Michel, Niki Neunteufel, Ali Rahimi, Christine Reiler,Claudia Reiterer, Peter Rössler, Paul Schauer, Ossi Schellmann, Rudi Semrad, Harald Serafin, Kristina Sprenger und viele mehr.

Der Galaabend mit Live-Versteigerung sowie Tombola für den guten Zweck erbrachte - mit dem Ergebnis der "Seitenblicke Night Tour" sowie einem Scheck über 8.000 Euro von der Erste Bank - insgesamt 309.047 Euro, die Organisatorin Inge Klingohr in Form eines Spendenschecks an die Aktion "Licht ins Dunkel" überreichen konnte. Mit dem Erlös wird der Ausbau eines betreuten Wohnheimes für Menschen mit Behinderungen der Lebenshilfe Niederösterreich in Matzen unterstützt.

Die "Seitenblicke" berichten heute, am Donnerstag, dem 3. Februar, um 20.00 Uhr in ORF 2 über diesen Abend. Die Höhepunkte des "Seitenblicke Night Tour"-Finales - mit Liveacts der Staatsopernstars Natalia Ushakova und Kammersänger Alfred Sramek - sind am Samstag, dem 19. Februar, in einem zwanzigminütigen "Seitenblicke spezial" um 22.50 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Robert Reumann führte durch den Abend, und als fachkundiger Auktionator agierte Galerist Prof. Martin Suppan, der die wertvollen und einzigartigen Exponate - zur Verfügung gestellt von Privatpersonen, Firmen und Sponsoren - zur Versteigerung brachte. Das Höchstgebot erzielte mit 20.000 Euro eine vom "Kurier" zur Verfügung gestellte ganzseitige Wochenend-Anzeigenseite. Um 16.000 Euro wurde eine seltene Josef-Hoffmann-Sitzgarnitur, gesponsert von Pemal-Immobilienchef Prokurist Peter Lux, an den Bestbieter gebracht. 14.000 Euro erzielte das Gemälde "Fruitbowl" von Romero Britto, zur Verfügung gestellt von Gerald Hartinger Fine Arts. Um 7.000 Euro erhielt ein Gutschein von "badambiente" für eine Badezimmereinrichtung inklusive Fliesen und Accessoires den Zuschlag. 6.500 Euro erzielte ein von Juwelier Mazbani zur Verfügung gestelltes Brillant-Collier. Mit 6.000 Euro gehörte ein Gemälde von Arnold Schmidt, Mitglied des "Art/Brut Centers Gugging", gespendet von Novomatic, ebenfalls zu den Top-Exponaten, für die die prominenten Gäste tief in die Tasche griffen. Die insgesamt 17 Exponate erbrachten in Summe - gemeinsam mit dem 8.000-Euro-Scheck der Erste Bank sowie einem Abend mit Kammersänger Alfred Sramek, für den dieser sich spontan "ersteigern" ließ, ein Ergebnis von 112.700 Euro. Mit dem Erlös der "Night Tour" in Höhe von 182.345 Euro sowie einer Tombola - mit Toppreisen wie etwa zwei AUA-Business-Flügen nach Bangkok -, die 14.002 Euro erzielte, wurde die neue Rekordsumme von 309.047 Euro für die Aktion "Licht ins Dunkel" erreicht.

Insgesamt konnten die "Seitenblicke" in vierzehn Jahren die Aktion "Licht ins Dunkel" damit mit bisher mehr als 3,2 Millionen Euro unterstützen.

