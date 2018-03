Katholische Eltern für eine "Schule neu"

Hauptverband Katholischer Elternvereine stellt sich an die Seite der Sozialpartner - "Freie und demokratische Gesellschaft basiert auf solider Bildung"

Wien (OTS) - Wien, 03.02.11 (PEW) Für eine "Schule neu" hat sich der Hauptverband Katholischer Elternvereine am Donnerstag ausgesprochen. Der Hauptverband steht "Seite an Seite" mit den Sozialpartnern im Hinblick auf die Umsetzung der vorliegenden Konzepte in den Schulalltag der österreichischen Kinder, sagten Hauptverbands-Präsident Stefan Mandahus und seine Stellvertreterin Cornelia Franckenstein am Donnerstag im Hinblick auf den jetzt vorliegenden Text des Bildungsvolksbegehrens. Tenor der Katholischen Elternvereine: Abschied von der Ideologisierung des Schulbereichs, Betonung der gesamtmenschlichen Bildung, Förderung der Kinder und Jugendlichen durch positives Erleben der eigenen Leistung und der Leistung des Anderen. Aufgabe des Staates sei es, endlich durch ein vernünftiges Qualitätsmanagement die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Kinder, Lehrer und Familien generationsübergreifend "Ja" sagen können zu einer "Zukunft mit Verantwortungsbewusstsein". Eine freie und demokratische Gesellschaft basiere auf solider Bildung. Das sei gerade für die katholischen Elternvereine eine erstrangige Verpflichtung. Mandahus und Franckenstein übereinstimmend: "Wir hoffen, dass das Bildungsvolksbegehren hilfreich ist, um die jahrelange wechselseitige Blockadepolitik der Parteien in Sachen Schule aufzubrechen". (ende)

