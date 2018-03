Leitl: Wahrung der Stabilität des Euro und Sicherung des Aufschwungs prioritär

Investitionen in Bildung, Forschung, Entwicklung und Innovation müssen trotz Konsolidierungserfordernissen weiter Priorität haben

Wien (OTS/PWK073 ) - "In der gegenwärtigen Situation sind die Wahrung der Stabilität des Euro und die Sicherung des Aufschwungs prioritär. Bei den nächsten Schritten muss nach sachlichen Kriterien geprüft und gehandelt werden", betonte Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, im Vorfeld des Sondergipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel. Der Schutzschirm für einzelne Staaten sei durch Fehler der Vergangenheit erforderlich geworden: "In Zukunft müssen daher die Instrumente der wirtschafts- und fiskalpolitischen Steuerung in der EU - insbesondere der Eurozone - gestärkt werden (u.a. Stärkung des Wachstums- und Stabilitätspakts inkl. laufenden Monitorings der öffentlichen Haushalte). Regelmäßige "Stress Tests" sollten künftig nicht nur für den Finanzsektor, sondern auch für öffentliche Haushalte durchgeführt werden", fordert Leitl.

Auf der offiziellen Tagesordnung des Rates stehen am Freitag aber in erster Linie die Themen Energie und Innovation: "Investitionen in Bildung, Forschung, Entwicklung und Innovation müssen trotz Konsolidierungserfordernissen weiter Priorität haben", betont Leitl. Die Zukunft der Innovationsunion müsse neben der Hebung der Forschungs- und Innovationsleistung auch auf die Umsetzung von F&E-Ergebnissen und eine Weiterentwicklung der Instrumente zwischen EU, Mitgliedstaaten und Regionen setzen. "Nur so können die Maßnahmen in der Innovationsunion und in einem 8. Rahmenprogramm für Forschung und Innovation wirksam zu Wachstum und Beschäftigung beitragen und die Effizienz des Europäischen Forschungs- und Innovationsraums erhöht werden", so der WKÖ-Präsident.

Der integrierte europäische Energiebinnenmarkt ist Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit, Energieversorgungssicherheit und nachhaltige Entwicklung: "Dazu bedarf es einer funktionierenden Energieinfrastruktur und einer wirksamen Öffnung der europäischen Strom- und Gasmärkte", so der WKÖ-Präsident. Europas Strom- und Gasmärkte, deren Öffnung schon des Öfteren verkündet wurde, sind noch immer stark national geprägt: "Von einem integrierten Energiebinnenmarkt profitieren Unternehmen und Haushalte. Europas Wirtschaft braucht gerade jetzt nach der Krise wettbewerbsfähige Bedingungen."

Dass die Forcierung der thermischen Sanierung von Gebäuden jetzt auch auf der europäischen Ebene angekommen ist, ist sehr zu begrüßen. Eine rechtlich verbindliche Festlegung von zu erreichenden Energieeffizienzsteigerungen lehnt die WKÖ aber ab, da solche Zielfestlegungen nichts zur tatsächlichen Zielerreichung beitragen. (FA)

