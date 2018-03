ÖAMTC: Semesterferien - am Samstag rollt die erste Reisewelle

Verzögerungen speziell in Westösterreich erwartet

Wien (OTS) - Am Samstag beginnen die einwöchigen Semesterferien für die SchülerInnen in Niederösterreich und Wien. Schulfrei haben aber auch die Kinder in den zwei deutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sowie in Teilen von Tschechien und Polen. Der ÖAMTC erwartet daher speziell am Samstag sehr lebhaften Verkehr in die Schigebiete.

Am Freitagnachmittag wird der Verkehr Richtung Wochenendhäuser verstärkt sein, so auf den Wiener Stadtausfahrten wie der Südost Tangente (A23) und den anschließenden Hauptverbindungen wie Süd Autobahn (A2) und Ost Autobahn (A4).

Der Aufbruch Richtung Schigebiete wird am Samstag (5. Februar) erfolgen. "Sofern es keine Behinderungen durch Unfälle gibt, sollte die Reisewelle auf den Hauptstrecken in Ostösterreich ohne längere Verzögerungen rollen," meinen die Verkehrsexperten der ÖAMTC-Informationszentrale.

In Westösterreich ist hingegen auf den Zufahrten in die Schigebiete mit Kolonnen und abschnittsweise Verzögerungen zu rechnen, hier treffen die Urlauber aus Ostösterreich auf die Urlauber aus Deutschland und auf Tagesschifahrer.

"Wer am Samstag in den Schiurlaub nach Westösterreich fährt, der sollte entweder ganz zeitig in der Früh oder erst am Nachmittag aufbrechen", raten die ÖAMTC-Verkehrsexperten. Die längsten Staus gibt es nach Erfahrungen des Clubs zwischen 9 und 15 Uhr.

Ähnliches gilt für den darauf folgenden Samstag, den 12. Februar. Da enden die Ferien in Wien und Niederösterreich, in Teilen Tschechiens und Polens sowie in Sachsen-Anhalt. Ferienbeginn ist unter anderem in Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg und dem Burgenland sowie in zwei deutschen Bundesländern. "Die meisten Urlauber verlassen das Urlaubsquartier am frühen Vormittag und fahren gleich los. Wer sich Zeit lässt und die Heimfahrt erst am Nachmittag startet, wird auf den Straßen flotter vorankommen," so der ÖAMTC.

Auf diesen Strecken kann es zu Verzögerungen und Staubildung kommen:

West Autobahn (A1), abschnittsweise im Bereich Salzburg

Tauern Autobahn (A10), Salzburg - Knoten Ennstal

Inntal Autobahn (A12), zwischen Kufstein und Achensee-Zillertal Rheintal Autobahn (A14), vor dem Pfänder Tunnel bei Bregenz

Arlberg Schnellstraße (S16), zwischen Bludenz und Landeck

Ennstal Straße (B320), abschnittsweise im gesamten Verlauf Pinzgauer Straße (B311), Bischofshofen - Zell am See - Lofer Loferer Straße (B178), Steinpass - Lofer - St. Johann - Wörgl

Pass Thurn-Straße (B161), St. Johann - Kitzbühel

Eiberg Straße (B173), Kufstein - Söll

Zillertal Straße (B169), Strass - Mayrhofen

Fernpass Straße (B179), zwischen Füssen in Bayern und Nassereith Silvretta Straße (B188), auf der Zufahrt nach Ischgl in Tirol sowie ins Montafon in Vorarlberg (L188).

Bayern:

Autobahn Salzburg - Rosenheim (A8)

Autobahn Rosenheim - Kiefersfelden (A93)

