Online-Paradies für Urlauber

Region Schladming-Dachstein bietet künftig überall gratis WLAN / Auf der Skihütte: Facebook checken, E-Mails senden, im Web surfen

Schladming (OTS/wnd) - In der Steiermark entsteht ein Online-Paradies für Urlauber: Die österreichische Urlaubsregion Schladming-Dachstein soll nahezu vollständig drahtlos vernetzt werden. Gäste können im gesamten Skigebiet gratis per WLAN im Web surfen, in Hochgeschwindigkeit E-Mails abrufen oder die aktuell geschossenen Handy-Fotos direkt von der Skihütte per Facebook oder Twitter mit allen Freunden teilen. Noch befindet sich das Projekt in der Pilotphase, die mit der Umsetzung beauftragte Firma "Genetics" hat in den Gemeinden Schladming und Haus sowie auf der Planai mehrere so genannte "Access-Points" installiert. Jedes WLAN-taugliche Gerät wie Laptop, Smartphone oder iPad findet hier im Umkreis von bis zu 150 Metern das Gratis-Netzwerk. >>

