Start in Salzburg für neue Werbe-Plattform

Geschäfte treffen Kunden auf www.aktionstage.at / Mehr als 200.000 Euro investiert / Internationale Kapitalgeber zeigen schon großes Interesse

Salzburg (OTS/wnd) - Mit AKTIONSTAGE.AT startet in Salzburg eine neue Internet-Plattform, hinter der eine ebenso einfache wie revolutionäre Idee steht: Geschäfte und Handelsunternehmen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen im Rahmen einer Aktion preisreduziert anbieten, kommen auf schnellstem Weg mit potenziellen Kunden in Kontakt: Per Internet auf dem PC und am Handy. Bei Manuel Lengauer, dem Gründer des Start-up-Unternehmens, haben bereits große Investoren ihr Interesse bekundet. "Die einfachsten Ideen sind oft die besten", ist der 32-jährige Salzburger vom Erfolg seines Projekts überzeugt. >>

>> Pressetext & FOTOS: http://www.pressefach.info/aktionstage

