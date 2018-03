Jennifer Lopez die erste globale Markenbotschafterin für Gillette Venus / Sie hilft gemeinsam mit Venus die Göttin in jeder Frau zu erwecken

Schwalbach (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Beruflich ist sie als Sängerin, Schauspielerin, Designerin, Fernseh- und Musikproduzentin und Philanthropin weltbekannt, privat ist sie eine engagierte Ehefrau, Mutter, Schwester und Freundin. Jennifer Lopez, der Inbegriff der modernen Göttin, ist jetzt auch die Göttin von Gillette Venus. Als die erste globale Markenbotschafterin der Marke wird sie Frauen auf der ganzen Welt inspirieren, "die Göttin in sich" zu erwecken - selbstbewusst, stark und schön, innerlich wie äußerlich. Lopez - mit ihren wunderschönen Beinen - ist 2011 der Star der Kampagne für den Gillette Venus ProSkin MoistureRich. Diese umfasst Fernsehspots, Anzeigen- und Online-Werbung, PR sowie Aktivitäten in sozialen Medien. Auch der Venus-Song wird von Jennifer Lopez im Rahmen der Kampagne exklusiv neu aufgelegt. "Die Marke Venus verleiht Frauen Stärke und spricht die 'Göttin' in uns an", so Lopez. "In jeder Frau steckt eine Göttin, wenn wir unsere Weiblichkeit zur Geltung bringen. Venus lässt meine Beine wunderschön aussehen, was mir das Selbstbewusstsein verleiht, mich wie eine Göttin zu fühlen." "Jennifer Lopez ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Venus-Göttin. Unsere Marke betont die Vielseitigkeit von Frauen, und keine verkörpert diese besser als sie", sagt Sonia Fife, General Manager Global Venus, P&G Beauty. "Frauen sind immer Göttinnen, nicht nur in den großen Momenten des Lebens, sondern auch in den kleinen. Jennifer Lopez hat in diese Kampagne viele persönliche Erfahrungen eingebracht, und egal ob sie nun ihre Freizeit zu Hause mit ihren Kindern verbringt oder auf der Bühne steht und ihre Rockstarbeine zeigt - sie ist immer eine Göttin." Jennifer Lopez fügt hinzu: "Musik ist eine meiner großen Leidenschaften. Daher ist es etwas ganz Besonderes für mich, dass ich den legendären Venus-Song für die Kampagne neu aufnehmen und performen darf. Ich finde es toll, dass ich meine Leidenschaft und Kreativität einbringen konnte, und hoffe, auch andere Frauen dazu inspirieren zu können

