Online-Brief schützt 100m2 Regenwald

Jeder über Livepost.at versendete Online-Brief unterstützt das WWF-Amazonasschutzprogramm und stellt 100m2 Regenwald für ein Jahr unter Schutz.

Wien (OTS) - Das Jahr 2011 wurde von den Vereinten Nationen (UN)

zum internationalen "Jahr der Wälder" erklärt. Livepost nimmt dies zum Anlass und startet eine Aktion, bei der jeder versendete Online-Brief 100m2 Regenwald für ein Jahr vor der Abholzung schützt.

Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein um die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung von Wäldern zum Nutzen heutiger und künftiger Generationen zu fördern.

Livepost wurde 2010 gegründet, um als erstes Unternehmen in Österreich einen digitalen und klimaneutralen Postversand einzuführen. Die Briefe werden direkt vom PC online übertragen, gedruckt und auf dem Postweg zugestellt.

Die Auswahl an hochwertigem Recyclingpapier und ein spezielles Druckverfahren mit Wachsfarben machen den Briefversand besonders umweltfreundlich. Zusätzlich werden die Klimagase, die ein Brief bei Herstellung und Versand verursacht, durch Investitionen in internationale Klimaschutzprojekte kompensiert.

Die Abholzung der Tropenwälder hat weit reichende Folgen für die Artenvielfalt und das Weltklima. So verursacht ihre Zerstörung 15 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Der Regenwald im Amazonasgebiet ist als größter CO2-Speicher der Welt von besonderer Bedeutung. Auf Initiative des WWF wurde im Jahr 2002 das größte und umfassendste Tropenwaldschutzprogramm der Welt ins Leben gerufen.

Livepost unterstützt daher das WWF-Amazonasschutzprogramm und stellt für jeden im Jahr 2011 versendeten Brief 100m2 Regenwald für ein Jahr unter Schutz.

