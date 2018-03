Nicht einmal "Persil" wäscht die Weste weiß (von Ralf Mosser)

Klagenfurt (OTS) - In der österreichischen Politik ist es in den vergangenen Jahren in Mode gekommen, dass die Parteien bei jeder vermuteten "Linken" eines politischen Gegners nach dem Staatsanwalt rufen.

Es ist wichtig, dass die Justiz untersucht, ob Gesetze gebrochen worden sind. Mehr kann und darf sie allerdings nicht.

Und da nicht jede Sauerei strafrechtlich relevant ist, kann es leicht passieren, dass ein angeklagter Politiker mit einem juristischen Persilschein den Gerichtssaal verlässt und stolz verkünden kann: seht her, ich bin sauber. Moralische und politische Verantwortung? Uninteressant. Unter diesem Gesichtspunkt muss man auch die Causa Grasser sehen. Natürlich geht es in erster Linie darum, ob er gegen Gesetze verstoßen hat. Bei einem ehemaligen Volksvertreter, der im Sold aller Österreicher stand, muss aber auch nach der moralischen und politischen Verantwortung gefragt werden dürfen. In dieser Hinsicht kann Grasser nicht einmal "Persil" die Weste weiß waschen.

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Tageszeitung

Chefredaktion

Tel.: 0463/512000-502

redaktion @ ktz.at